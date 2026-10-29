Dự án nuôi bò nghìn tỷ ở Hà Tĩnh về tay chủ mới giá hơn 286 tỷ

Sáng 29/10, phiên đấu giá khối tài sản thế chấp của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà tại dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu được tổ chức tại hội trường cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh. Giá khởi điểm của khối tài sản là hơn 283,5 tỷ đồng.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện đơn vị tổ chức đấu giá cho biết Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng và Mỏ Việt Nam là doanh nghiệp trúng đấu giá với mức giá hơn 286 tỷ đồng.

Theo đại diện đơn vị tổ chức, giá trúng cao hơn giá khởi điểm 5 bước, mỗi bước 500 triệu đồng. Như vậy, mức chênh lệch giữa giá trúng và giá khởi điểm là khoảng 2,5 tỷ đồng.

"Phiên đấu giá có hai hồ sơ tham gia. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Xuân Khoa, có trụ sở tại Hà Tĩnh, đưa ra mức giá thấp hơn giá trúng một bước, tương đương 500 triệu đồng", đại diện đơn vị tổ chức đấu giá cho biết.

Hiện trạng tại dự án bò Bình Hà. Ảnh: Thiện Lương

Trước đó, ngày 15/9/2026, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh thông báo đã lựa chọn đơn vị hành nghề đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá toàn bộ tài sản thế chấp của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà tại các khu vực thuộc xã Cẩm Xuyên và xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2015, sau đó được điều chỉnh vào tháng 1/2016. Ban đầu, dự án có tổng vốn đầu tư 4.582 tỷ đồng, sử dụng hơn 2.163ha đất trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh cũ, với quy mô chăn nuôi dự kiến 254.200 con bò mỗi năm.

Tuy nhiên, dự án hoạt động không hiệu quả. Từ cuối tháng 3/2017, hoạt động chăn nuôi dừng lại, nhiều hạng mục chuồng trại bị bỏ không. Dự án sau đó liên quan đến vụ án có quá trình điều tra, xử lý lãnh đạo doanh nghiệp và một số cán bộ ngân hàng liên quan đến việc cấp tín dụng.

Ngày 23/11/2021, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Dũng (56 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP chăn nuôi Bình Hà) mức án chung thân và bị cáo Nguyễn Xuân Lương (47 tuổi, trú TP Hà Tĩnh) bị phạt 15 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Dũng phải hoàn trả cho BIDV Hà Tĩnh hơn 155 tỷ đồng đã chiếm đoạt, Lương phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Tháng 5/2021, Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà có chủ trương tái cơ cấu dự án theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận. Sau điều chỉnh, diện tích dự án còn khoảng 1.227ha, tổng vốn đầu tư giảm xuống 1.800 tỷ đồng, quy mô đàn bò dự kiến 35.000 con. Dự án đồng thời bổ sung hoạt động trồng dứa, chuối, ngô và các loại cây trồng khác.

Thời gian qua, Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà liên kết với Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao trồng dứa tại một phần diện tích dự án. Trong khi đó, hoạt động chăn nuôi chưa được triển khai trở lại, nhiều hạng mục chuồng trại bỏ hoang, xuống cấp.