Dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ những ngày sắp bàn giao

Thời điểm giữa tháng 10/2026, ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng tại dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ, các tòa nhà đã cơ bản hoàn thiện, công nhân đang tập trung thi công những hạng mục cuối cùng. Không khí làm việc khẩn trương tại công trường cho thấy, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị các điều kiện để nghiệm thu và bàn giao căn hộ cho người dân.

Dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) với 466 căn hộ đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao cho người dân. Ảnh: Tiến Hào

Dự án do Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 17/12/2024, với quy mô 466 căn hộ. Đây là một trong những dự án góp phần thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ.

Có mặt tại dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ để cùng cháu ngoại tham quan căn hộ chuẩn bị bàn giao, bà Đặng Thị Hồng (quê Phú Thọ), nguyên là công nhân quốc phòng đã nghỉ hưu, không giấu được niềm vui khi gia đình sắp có nơi an cư mới.

Bà Hồng chia sẻ, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn khi con mất sớm, để lại cháu nhỏ. Từ đó, ông bà thay con chăm sóc, nuôi dưỡng cháu khôn lớn, trưởng thành.

"Hiện cháu mới đi làm, thu nhập còn hạn chế nên để mua được một căn nhà là điều không dễ dàng. Nay cháu được mua căn hộ nhà ở xã hội, tôi vô cùng phấn khởi. Ông bà cũng chắt chiu, góp thêm một phần để cháu có nơi ở ổn định. Lần đầu đến đây, thấy khu nhà xây dựng khang trang, đẹp đẽ, tôi rất vui", bà Hồng chia sẻ.

Dù là nhà ở xã hội, dự án Uy Nỗ được Tổng công ty 319 chú trọng đầu tư chất lượng công trình, hạ tầng và tiện ích, hướng tới chất lượng tương đương nhà ở thương mại. Ảnh: Tiến Hào

Cháu ngoại bà Hồng là anh Nguyễn Tuấn Dũng (24 tuổi, hiện sinh sống tại Hoài Đức, Hà Nội), người đứng tên mua căn hộ cho biết, đã bắt đầu làm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ năm 2025.

"Trong suốt quá trình làm hồ sơ, từ chuẩn bị giấy tờ đến khi đủ điều kiện tham gia bốc thăm, tôi đều được chủ đầu tư hướng dẫn, hỗ trợ. May mắn, tôi bốc thăm trúng căn hộ B315, diện tích 40m². Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến xem căn hộ và cảm thấy rất vui khi thấy khuôn viên, cảnh quan xung quanh được đầu tư khang trang", anh Dũng chia sẻ.

Theo anh Dũng, có được căn hộ ở tuổi 24 là niềm vui lớn đối với bản thân và gia đình. Anh mong muốn khi chuyển về sinh sống, các thành viên trong gia đình sẽ có cuộc sống ổn định, vui vẻ và hạnh phúc tại nơi ở mới.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án trực tiếp kiểm tra công tác lau dọn, vệ sinh công nghiệp tại các tầng căn hộ, bảo đảm điều kiện trước khi bàn giao. Ảnh: Kim Thoa

Trao đổi với Báo Xây dựng, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư - Chi nhánh Tổng công ty 319 cho biết, Tổng công ty 319 là đơn vị đầu tiên của Bộ Quốc phòng được giao triển khai dự án nhà ở xã hội tại Uy Nỗ, Đông Anh.

Dự án có 466 căn hộ, diện tích dao động từ 40 - 76,6m², đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Theo ông Dũng, dự án được khởi công ngày 17/12/2024, kế hoạch ban đầu hoàn thành và bàn giao cho khách hàng vào ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, Tổng công ty 319 quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu bàn giao nhà trước thời hạn.

"Đến nay, toàn bộ hạ tầng xây dựng đã hoàn thành, các tòa nhà đang triển khai công tác hoàn thiện. Dự kiến từ ngày 20 - 30/10, các nhà thầu sẽ bàn giao căn hộ cho chủ đầu tư để kiểm tra, nghiệm thu và vận hành thử các hệ thống kỹ thuật như phòng cháy, chữa cháy, điện, nước. Sau đó, chủ đầu tư báo cáo Sở Xây dựng để thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu theo quy định, làm cơ sở bàn giao căn hộ cho người dân", ông Dũng thông tin.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và tiện ích tại dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ đang được hoàn thiện, hướng tới môi trường sống thuận tiện cho cư dân. Ảnh: Tiến Hào

Không chỉ đẩy nhanh tiến độ, Tổng công ty 319 còn chú trọng đầu tư chất lượng công trình và các hạng mục hạ tầng phục vụ đời sống cư dân.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của Tổng công ty 319 cũng như của Bộ Quốc phòng trong giai đoạn này. Vì vậy, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Tổng công ty, đơn vị xác định phải bảo đảm chất lượng xây dựng, dù là nhà ở xã hội nhưng hướng tới chất lượng tương đương nhà ở thương mại.

"Chúng tôi xác định tuy là nhà ở xã hội nhưng phải bảo đảm chất lượng tương đối như nhà ở thương mại. Các tiện ích hạ tầng công cộng, hạ tầng phục vụ đời sống người dân đều được quan tâm, bố trí theo quy hoạch", ông Dũng chia sẻ.

Người dân đến tìm hiểu, chuẩn bị nhận căn hộ được đại diện chủ đầu tư tận tình tư vấn phương án bố trí nội thất, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Ảnh: Tiến Hào

Cụ thể, dự án được quy hoạch các khu vực sân chơi, không gian thể dục thể thao phục vụ cư dân. Các hạng mục nhà trẻ, trường mẫu giáo cũng đã có trong quy hoạch để triển khai, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em.

Bên cạnh đó, khu vực bãi đỗ xe được tính toán, bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu phương tiện của người dân khi chuyển về sinh sống.

Với tiến độ hiện nay, dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ đang tiến gần thời điểm hoàn thành, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân có thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

Kim Thoa