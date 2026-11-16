Dự án nhà ở xã hội OXH02 tại phường Nha Trang có quy mô 1.215 căn hộ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Minh Ngọc vừa cung cấp thông tin về Dự án Nhà ở xã hội OXH02 để công bố công khai tại UBND phường Nha Trang, giúp người dân nắm bắt thông tin, chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Thi công nhà ở xã hội OXH02.

Theo đó, dự án được triển khai tại ô quy hoạch OXH02 và lân cận, địa chỉ số 10 đường Trường Sơn, phường Nha Trang. Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1704 ngày 20-6-2025; đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu tại Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 6-8-2025, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung.

Dự án có diện tích đất hơn 13.027m², tổng diện tích sàn xây dựng 154.666m² (bao gồm tầng hầm, không bao gồm tầng tum, tầng kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy), mật độ xây dựng 44,3%. Công trình có chiều cao 28 tầng nổi và từ 1 đến 2 tầng hầm. Trong đó, khu đất bố trí 2 khối nhà ở xã hội chiếm 80% diện tích và đất chung cư thương mại chiếm 20% diện tích.

Theo thông tin chủ đầu tư cung cấp, dự án có 1.215 căn hộ nhà ở xã hội để bán, với diện tích thông thủy từ 25,38 đến 76,91m². Tiến độ thực hiện dự án từ quý III/2025 đến cuối quý II/2027. Hiện nay, chủ đầu tư đã triển khai khởi công dự án. Về giá bán, chủ đầu tư cho biết đang trong quá trình xây dựng giá và sẽ công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa sau khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Đối với thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, sau khi hoàn thành việc xác định, thẩm tra, phê duyệt giá bán và các thủ tục liên quan, chủ đầu tư sẽ thông báo công khai thời gian cụ thể tối thiểu 30 ngày trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.