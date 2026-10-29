Dự án nhà ở xã hội Khu chung cư DETACO tại xã Phước An tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký mua nhà cho các Block tiếp theo

Theo đại diện Công ty, dự án nêu trên tọa lạc tại lô đất CC02, thuộc Dự án Khu dân cư xã Phước An (47,3 ha) với quy mô dự án: 50.143m2 gồm 16 khối chung cư cao 05 tầng. Công trình có tổng cộng 2.192 căn hộ, với nhiều diện tích căn hộ đa dạng dao động từ khoảng 33 - 53m².

Hiện nay, Công ty đã hoàn thành đưa vào sử dụng 4 Block chung cư; trong năm 2026 và đầu năm 2027 tiếp tục đưa vào sử dụng thêm 2 Block A2 và A4; 02 Block A5-A10 đang triển khai thi công để bàn giao dự kiến vào Quý 4/2027 và đầu năm 2028; các Block còn lại được tiếp tục triển khai theo tiến độ được phê duyệt.

Giá bán căn hộ dao động tùy theo vị trí, diện tích, trung bình không vượt quá 18,5 triệu đồng/m². Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì và chi phí quản lý.

Người dân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội Dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch nộp hồ sơ tại trụ sở Công ty: 2/6-2/8 Núi Thành, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các địa điểm khác mà doanh nghiệp công bố. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho các Block còn lại dự kiến từ tháng 1-2027. Đối tượng đăng ký mua và thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội và quy định của UBND thành phố.