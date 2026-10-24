Dự án nhà ở cho lực lượng công an được cấp sổ

Cấp sổ cho nghìn căn hộ

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo đó, Tổ công tác 1645 đã thông qua đề xuất cấp giấy chứng nhận dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 2 đường Song Hành, phường Đông Hưng Thuận do Công ty CP Đầu tư Phú Cường làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 2 đường Song Hành phường Đông Hưng Thuận được cấp sổ.

Dự án có quy mô 776 căn hộ, bao gồm 657 căn hộ nhà ở xã hội bán hoặc cho thuê mua, 93 căn hộ bán giá thương mại và block chung cư thấp tầng 3 tầng nổi với 26 căn hộ chung cư. Trong đó có 750 căn hộ căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận, 26 căn hộ tại block chung cư thấp tầng đang xây dựng, chưa hoàn công.

Nay chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 750 căn hộ tại dự án. Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, Tổ công tác đã đồng ý cấp 750 giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tại cuộc họp, Tổ Công tác 1645 cũng xem xét gỡ vướng cho dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư tại số 5B Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa do Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Quy mô dự án có 495 căn hộ và 388 căn thương mại. Nay chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 495 căn hộ tại dự án.

Tuy nhiên, dự án có tăng số căn hộ từ 288 căn hộ lên 495 căn hộ và 388 căn thương mại, tăng hệ số sử dụng đất, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất nên cơ quan chức năng yêu cầu công ty làm việc với phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Đồng thời thực hiện thủ tục điều chỉnh cho hoàn chỉnh quy hoạch cũng như giữ lại phần diện tích thương mại để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh. Sau khi nghe các ý kiến, Tổ công tác 1645 đã kết luận sẽ ưu tiên cấp sổ cho người mua nhà.

Tăng ít nhất 20%

Tổ Công tác 1645 được thành lập theo quyết định số 1645/QĐ-UBND của UBND TPHCM, kiện toàn từ Tổ Công tác 5013, nhằm tập trung tháo gỡ các vướng mắc kéo dài trong thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM kiêm Tổ trưởng Tổ Công tác 1645, thủ tục cấp giấy chứng nhận tại một dự án thường liên quan đến nhiều sở, ngành. Khi phát sinh vướng mắc, cơ quan chuyên môn phải gửi văn bản trao đổi, chờ ý kiến thống nhất giữa các đơn vị, khiến thời gian giải quyết kéo dài.

Dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư tại số 5B Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa được ưu tiên cấp sổ cho người mua nhà.

Trong khi đó, số lượng dự án cần cấp giấy chứng nhận trên địa bàn TPHCM tăng lên đáng kể sau khi hợp nhất các địa phương. Nhiều dự án chậm cấp sổ hồng nhiều năm, gây bức xúc cho người dân, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và làm lãng phí nguồn lực xã hội.

Để giải quyết tình trạng này, Tổ Công tác 1645 tổ chức họp định kỳ hằng tuần, với sự tham gia của các sở, ngành liên quan. Các vướng mắc được đưa ra thảo luận trực tiếp, đơn vị có liên quan phải nêu rõ quan điểm xử lý. Trường hợp cần trả lời bằng văn bản, Tổ trưởng Tổ Công tác 1645 ấn định thời hạn cụ thể.

Sau gần 2 năm hoạt động, Tổ Công tác đã xem xét, tháo gỡ vướng mắc cho 380 dự án với tổng cộng 228.561 căn nhà và các sản phẩm bất động sản khác, gồm căn hộ văn phòng, thương mại dịch vụ, officetel và ô đậu xe. Trong đó, địa bàn TPHCM trước khi hợp nhất có 331 dự án, Bình Dương cũ có 42 dự án và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 7 dự án.

Đến nay, 349 dự án đã được tháo gỡ thành công, tương ứng 221.611 căn nhà đủ điều kiện giải quyết cấp sổ hồng, vượt xa chỉ tiêu ban đầu là 60 dự án. Hiện còn 20 dự án với 6.950 căn nhà đang tiếp tục được phối hợp xử lý.

Tổ Công tác 1645 đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2026 tăng số lượng sổ hồng được cấp ít nhất 20% so với năm 2025, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 61.200 sổ hồng trong năm. TPHCM cũng tập trung xử lý dứt điểm 20 dự án còn vướng mắc trên địa bàn và 14 dự án bất động sản tồn đọng tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.