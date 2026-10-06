Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I bước cao điểm thi đua '90 ngày đêm'

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam trao quà động viên đoàn viên, người lao động tham gia thi công xây dựng các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Ảnh: Trà My/Bnews/vnanet.vn

Từ ngày 3/10 đến hết ngày 31/12/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức phát động Đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “90 ngày đêm đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành chạy thử, chạy tin cậy, đưa các tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào phát điện thương mại an toàn, đúng tiến độ”.

Theo đó, tại Kế hoạch liên tịch số 5650/KHLT-EVN-CĐĐVN ngày 2/10/2026, mục tiêu và các mốc tiến độ dự án được xác định cụ thể như sau: Hoàn thành chạy thử Tổ máy 1 để chuyển sang chạy tin cậy vào ngày 23/10/2026; Hoàn thành chạy tin cậy Tổ máy 1 vào ngày 23/11/2026; Hoàn thành chạy thử Tổ máy 2 để chuyển sang chạy tin cậy vào ngày 30/11/2026; Hoàn thành chạy tin cậy Tổ máy 2 vào ngày 31/12/2026

Đối tượng tham gia đợt thi đua là các tập thể, cá nhân tham gia quản lý, giám sát, tư vấn, thi công, lắp đặt, chạy thử, vận hành Dự án, thuộc Liên danh Nhà thầu Gói thầu số 15 (EPC-QT1) và các đơn vị, nhà thầu liên quan.

Mục tiêu phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt khó, sáng tạo của cán bộ, kỹ sư, đoàn viên, người lao động; tập trung nguồn lực, phối hợp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành chạy thử, chạy tin cậy và sớm đưa các tổ máy vào phát điện thương mại, góp phần bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới.

Nội dung thi đua tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm các mốc tiến độ; rà soát khối lượng còn lại, lập tiến độ chi tiết cho từng hệ thống, hạng mục, tổ máy; xác định công việc trọng tâm, nguy cơ chậm tiến độ, biện pháp xử lý và trách nhiệm thực hiện. Các đơn vị bố trí đủ nhân lực, vật tư, thiết bị; tổ chức ca, kíp hợp lý, bảo đảm thời gian làm việc, nghỉ ngơi và sức khỏe người lao động.

Đồng thời yêu cầu thi đua bảo đảm an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường. Các đơn vị phải tuân thủ quy trình an toàn; kiểm soát bàn giao thiết bị, hệ thống và phạm vi công tác; tăng cường kiểm tra, xử lý nguy cơ; bảo đảm phương tiện bảo vệ cá nhân, phòng cháy, chữa cháy, ứng cứu sự cố; phát huy vai trò an toàn, vệ sinh viên; quyết tâm không để xảy ra tai nạn lao động, cháy, nổ, sự cố do nguyên nhân chủ quan và vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Phong trào thi đua cũng tập trung vào lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, thực hành tiết kiệm. Các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, tổ chức công việc nhằm xử lý tồn tại, rút ngắn thời gian, nâng cao độ tin cậy thiết bị và tiết kiệm nguồn lực được phát huy; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn tại hiện trường; sử dụng hiệu quả vật tư, thiết bị, hạn chế công việc phải làm lại, chống lãng phí.

Việc triển khai phải thiết thực đến từng đơn vị, tổ, đội và người lao động; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm; bảo đảm đủ nguồn lực, an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường, không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình kỹ thuật.

Trong giai đoạn cao điểm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình việc làm, thu nhập và chế độ, chính sách; kịp thời kiến nghị, giải quyết vướng mắc. Công đoàn quan tâm điều kiện làm việc, ăn, ở, đi lại, nghỉ ngơi và sức khỏe, nhất là lực lượng làm việc theo ca, kíp; tổ chức thăm hỏi thiết thực, chú trọng người lao động khó khăn, ốm đau, bị tai nạn.

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, các mốc tiến độ và việc bảo đảm an toàn, chất lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu. Việc tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng sẽ được thực hiện trong tháng 01/2027.