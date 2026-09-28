Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành 3 dự án độc lập

Khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có tổng diện tích 31,8 ha, thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 95% so với kế hoạch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Sơ đồ khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, tổng diện tích 31,8 ha, thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế tiến độ thi công khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, ở địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế tiến độ thi công khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, tổng diện tích 31,8ha, thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có tổng diện tích 31,8 ha, thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 95% so với kế hoạch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế tiến độ thi công khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, tại địa bàn xã Vĩnh Hải, đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 95% so với kế hoạch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Sơ đồ khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có diện tích 65,6 ha, thuộc địa bàn xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Vị trí xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở địa bàn xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, có tổng diện tích 31,8 ha, ở địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 95% so với kế hoạch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có tổng diện tích 31,8 ha, thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 95% so với kế hoạch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có tổng diện tích 31,8 ha, thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 95% so với kế hoạch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có tổng diện tích 31,8 ha, thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 95% so với kế hoạch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có tổng diện tích 31,8 ha, thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 95% so với kế hoạch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có diện tích 65,6 ha, thuộc địa bàn xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 60% so với kế hoạch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có diện tích 65,6 ha, thuộc địa bàn xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 60% so với kế hoạch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Vị trí xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, thuộc địa bàn xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có tổng diện tích 31,8 ha, thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 95% so với kế hoạch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Vị trí xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, thuộc địa bàn xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)