Dự án nghìn tỷ ở Đồng Tháp chậm tiến độ 4 năm, người mua nhà mòn mỏi chờ

Tuy nhiên dự án bị chậm tiến độ hoàn thành hơn 4 năm qua khiến người dân đã đầu tư nhiều tỷ đồng để mua nhà vô cùng bức xúc.

Trước tình hình đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp yêu cầu dự án nếu đến hết quý I/2027, không hoàn thành thì UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Dương (tỉnh Đồng Tháp) có diện tích hơn 150.000m2, quy mô trên 350 căn nhà ở. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Dương (tỉnh Đồng Tháp) có vốn đầu tư dự kiến trên 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Dương theo đơn kiến nghị, phản ánh của người dân. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Cỏ mọc um tùm trong Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Dương do bị chậm tiến độ bàn giao. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Dương chậm tiến độ hơn 4 năm so với kế hoạch ban đầu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Dương chậm tiến độ hơn 4 năm so với kế hoạch ban đầu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhiều người mua nhà của Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long bức xúc vì dự án chậm tiến độ hơn 4 năm so với kế hoạch ban đầu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Bà Hồ Kim Hoa ở phường Sa Đéc đã trả hơn 4 tỷ đồng để mua căn hộ trong Dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long nhưng đến nay chưa được bàn giao nhà. Ảnh: Nhựt An - TTXVN