Dự án ngăn triều TP. Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành trong tháng 11

Cống kiểm soát triều Tân Thuận đang được gấp rút hoàn thành, hướng đến vận hành thử trong tháng 10/2026. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng đang được gấp rút thi công các hạng mục cuối. Với tiến độ các hạng mục đạt từ 92 - 99%, công trình dự kiến hoàn thành toàn bộ và đưa vào vận hành trong tháng 11.

Tại các cống kiểm soát triều, nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị cơ điện, hệ thống điều khiển tự động và chỉnh trang cảnh quan. Theo đại diện Công ty TNHH Trung Nam An Triều, toàn công trường hiện huy động gần 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc như sà lan, tàu kéo, máy đào phục vụ thi công. Tiến độ chung của toàn dự án hiện đạt khoảng 95%, các hạng mục chính đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Tiến độ chung của toàn dự án hiện đạt khoảng 95%, các hạng mục chính đến nay đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Ghi nhận tại cống Phú Định, một trong 6 cống lớn của dự án, sáng 18/9, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện nhà quản lý, nhà trạm bơm và khu máy phát; tiếp tục lắp lan can, bổ sung cây xanh và thảm đá gia cố. Nhà thầu đang đẩy nhanh hoàn thiện 4 đoạn kè, triển khai lắp đặt thiết bị điện và hệ thống điều khiển SCADA. Công trình tại đây hiện đạt khoảng 93% khối lượng.

Ông Phạm Văn Hùng, Chỉ huy trưởng công trình Cống kiểm soát triều Phú Định cho biết phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành, hiện đang hoàn thiện các hạng mục đường, vỉa hè, thảm nhựa cho tuyến đường ven kênh. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong tháng 9, qua đó bàn giao cho cơ quan nhà nước vào tháng 10 tới. Hiện cửa van chính đã được lắp đặt và vận hành; cửa van âu thuyền đang được đơn vị cung ứng tập kết về công trường, dự kiến hoàn thành trong vòng 10 ngày.

các cống kiểm soát triều, nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện các hạng mục xây dựng. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Là người buôn bán nhiều năm tại khu vực cống Phú Định, bà Lâm Thị Sóc (ngụ khu phố 44, phường Phú Định) bày tỏ vui mừng: “Khu vực này hồi đó ngập, cỏ sậy mọc đầy xung quanh. Nước ngập kéo theo rác trôi dạt vào nhà. Sau khi làm bờ kè, khu vực này sạch hơn nhiều nên người dân ở đây rất vui. Mong rằng dự án sẽ sớm hoàn thành toàn bộ để khu vực bớt bụi, đường sạch đẹp để người dân lưu thông thuận tiện”.

Trong khi đó, tại cống Tân Thuận, công nhân đang tập trung hoàn thiện cụm nhà quản lý, trạm bơm, máy phát và hạ tầng; lắp đặt thiết bị cơ điện, máy bơm cùng hệ thống điều khiển SCADA; nạo vét, xử lý xói hút tại thượng lưu, hoàn thiện kè và thảm đá gia cố lòng rạch. Việc lắp đặt cửa van âu thuyền đã hoàn thành. Với tiến độ đạt 95%, công tác chỉnh trang cảnh quan khu vực công trình đang được gấp rút thực hiện, hướng đến vận hành thử trong tháng 10 tới.

Trong các cống ngăn triều lớn, cống Bến Nghé có tiến độ cao nhất, đạt 99%, đang được vận hành thử nghiệm theo định kỳ. Các cống Cầu Kinh và Bà Bướm hiện đạt 96%, cống Phú Xuân đạt 95%; các cống còn lại đều đạt từ 92 - 94%. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối, chuẩn bị vận hành thử, nghiệm thu, hướng đến hoàn thành toàn bộ dự án và bàn giao cho TP. Hồ Chí Minh trong tháng 11 năm nay.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) khởi công năm 2016, thực hiện theo hợp đồng BT. Dự án có 6 cống kiểm soát triều lớn gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định và 2 cống nhỏ là Cầu Kinh, Bà Bướm, cùng hệ thống đê bao ven sông Sài Gòn và các hạng mục phụ trợ liên quan.

Tại các cống kiểm soát triều, nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện các hạng mục xây dựng. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Khi hoàn thành, dự án giúp ngăn triều cường, kiểm soát tình trạng ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực thuộc địa bàn các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh; Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội; Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng; Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông; và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Theo thiết kế, dự án giúp chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước trong hệ thống sông, kênh, rạch, qua đó nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước mưa của các dự án thoát nước đô thị. Công trình hỗ trợ trữ nước mưa trong điều kiện mưa lớn kết hợp triều cường, giảm áp lực cho hệ thống cống thoát nước hiện hữu. Đồng thời, công trình hạn chế, ứng phó xâm nhập mặn vào hệ thống kênh, rạch trong phạm vi kiểm soát khi triều cường cao, góp phần cải thiện môi trường nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân khu vực dự án.