Dự án ngăn triều Tp.HCM lỡ hẹn nhiều năm, lãnh đạo Trungnam Group xin lỗi người dân
Sau hơn 10 năm triển khai, dự án ngăn triều Tp.HCM đã bước vào giai đoạn vận hành. Tổng Giám đốc Trungnam Group Nguyễn Tâm Tiến gửi lời xin lỗi người dân vì công trình chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân trong khu vực suốt nhiều năm qua.
Vướng mắc pháp lý khiến dự án đình trệ nhiều năm
Ngày 25/11, sau khi vận hành thử nghiệm liên hoàn hệ thống ngăn triều Tp.HCM, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trungnam Group, đã gặp gỡ báo chí, trao đổi về quá trình triển khai, hiệu quả và công tác vận hành dự án.
Tại buổi gặp gỡ, ông Tiến gửi lời xin lỗi người dân vì nhiều lần lỡ hẹn đưa công trình vào vận hành, cũng như những ảnh hưởng đến đời sống do quá trình thi công kéo dài.
Theo ông Tiến, trong thời gian dự án đình trệ, một số khu vực phải duy trì rào chắn suốt 5 năm, khiến không gian đi lại của người dân bị thu hẹp. Trong khi đó, tình trạng ngập do triều cường vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt thường ngày.
Không phải cứ có hệ thống ngăn triều là hết ngập
Chia sẻ về chức năng của công trình, ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết, hệ thống có nhiệm vụ chính là kiểm soát triều, hỗ trợ tiêu thoát nước thông qua hệ thống bơm, tạo không gian chứa nước trong mạng lưới kênh rạch, giữ nước khi triều xuống thấp và góp phần ngăn xâm nhập mặn trong tương lai.
Ông Phạm Đức Pha - Trưởng Phòng Kỹ thuật vận hành công trình Trung Nam Group chia sẻ về cách vận hành cống ngăn triều.
Theo lãnh đạo tập đoàn, trong hai ngày 27 và 28/11, chủ đầu tư dự kiến mở cửa đón người dân, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu về công trình và hệ thống ngăn triều.
Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Tp.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công năm 2016, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).
Toàn dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ từ 40-160m; hai cống Cầu Kinh và Bà Bướm cùng hệ thống đê bao, kè ven sông Sài Gòn dài gần 7km tại các đoạn xung yếu.
Sau nhiều năm chậm tiến độ, việc hệ thống bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm mở ra kỳ vọng cải thiện khả năng kiểm soát triều, giảm nguy cơ ngập tại nhiều khu vực của Tp.HCM. Tuy nhiên, hiệu quả của công trình sẽ cần được kiểm chứng qua thực tế, đặc biệt trong điều kiện triều cường và mưa lớn, cũng như khả năng kết nối với hệ thống thoát nước hiện hữu của thành phố.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-an-ngan-trieu-tphcm-lo-hen-nhieu-nam-lanh-dao-trungnam-group-xin-loi-nguoi-dan-204261125184543133.htm