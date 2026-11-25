Vướng mắc pháp lý khiến dự án đình trệ nhiều năm

Ngày 25/11, sau khi vận hành thử nghiệm liên hoàn hệ thống ngăn triều Tp.HCM, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trungnam Group, đã gặp gỡ báo chí, trao đổi về quá trình triển khai, hiệu quả và công tác vận hành dự án.

Tại buổi gặp gỡ, ông Tiến gửi lời xin lỗi người dân vì nhiều lần lỡ hẹn đưa công trình vào vận hành, cũng như những ảnh hưởng đến đời sống do quá trình thi công kéo dài.

Theo ông Tiến, trong thời gian dự án đình trệ, một số khu vực phải duy trì rào chắn suốt 5 năm, khiến không gian đi lại của người dân bị thu hẹp. Trong khi đó, tình trạng ngập do triều cường vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt thường ngày.

“Chúng tôi rất chia sẻ với những bất tiện và bức xúc của người dân trong suốt thời gian qua. Nếu dự án tiếp tục kéo dài sang năm sau, có lẽ sự chịu đựng của người dân trong khu vực dự án cũng đã đến giới hạn”, ông Tiến nói. Bên cạnh lời xin lỗi, Tổng Giám đốc Trungnam Group cũng gửi lời cảm ơn người dân đã kiên nhẫn, chia sẻ và đồng hành cùng chủ đầu tư. Ông đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ của lãnh đạo Tp.HCM cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đưa công trình đến giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Lý giải về nguyên nhân khiến dự án kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu, ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết, theo hợp đồng, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến công tác tư vấn, xác nhận khối lượng và nguồn vốn.

Những khó khăn này khiến quá trình thi công nhiều lần bị gián đoạn, dù khối lượng thực hiện đã đạt tỷ lệ cao. Đến tháng 11/2020, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt hơn 90% nhưng phải tạm dừng do những vướng mắc pháp lý, đặc biệt liên quan đến thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư.

Đến tháng 2/2026, sau khi các khó khăn từng bước được tháo gỡ, dự án được tái khởi động. Theo ông Tiến, trong khoảng 6 tháng qua, chủ đầu tư đã tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục để đưa hệ thống vào vận hành thử nghiệm. Việc công trình bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm đánh dấu bước tiến quan trọng sau nhiều năm đình trệ. Tuy nhiên, theo đại diện chủ đầu tư, hiệu quả thực tế của hệ thống cần tiếp tục được kiểm chứng qua quá trình vận hành, đồng thời phụ thuộc vào sự phối hợp đồng bộ với hạ tầng thoát nước đô thị.

Không phải cứ có hệ thống ngăn triều là hết ngập

Chia sẻ về chức năng của công trình, ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết, hệ thống có nhiệm vụ chính là kiểm soát triều, hỗ trợ tiêu thoát nước thông qua hệ thống bơm, tạo không gian chứa nước trong mạng lưới kênh rạch, giữ nước khi triều xuống thấp và góp phần ngăn xâm nhập mặn trong tương lai.

Đối với tình trạng ngập do mưa, ông Tiến nhìn nhận hiệu quả của hệ thống ngăn triều còn phụ thuộc vào năng lực thoát nước của toàn đô thị.

Cụ thể, công trình có nhiệm vụ tạo không gian tiếp nhận nước, đồng thời hỗ trợ bơm nước ra ngoài. Tuy nhiên, nếu hệ thống thoát nước bên trong đô thị không đáp ứng được lượng nước mưa đổ xuống, tình trạng ngập vẫn có thể xảy ra.Đại diện chủ đầu tư cũng cho rằng mỗi công trình đều có giới hạn về thiết kế và năng lực vận hành. Trong điều kiện thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài với cường độ vượt khả năng thiết kế, việc xuất hiện tình trạng ngập là điều không thể loại trừ.

Do đó, hệ thống ngăn triều cần được nhìn nhận là một hạng mục quan trọng trong tổng thể giải pháp chống ngập của Tp.HCM, thay vì được xem là giải pháp có thể xử lý mọi nguyên nhân gây ngập.

Liên quan đến công tác vận hành, ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết, trong những ngày thử nghiệm vừa qua, đội ngũ kỹ sư tập trung kiểm tra các thông số kỹ thuật theo thiết kế, đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống và tiếp tục hiệu chỉnh các thiết bị.Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức vận hành âu thuyền, bảo đảm hoạt động giao thông đường thủy trong thời gian đóng các cống kiểm soát triều. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và sinh hoạt của người dân.

Kỹ sư theo dõi quá trình chạy vận hành.

Ông Phạm Đức Pha - Trưởng Phòng Kỹ thuật vận hành công trình Trung Nam Group chia sẻ về cách vận hành cống ngăn triều.

Theo lãnh đạo tập đoàn, trong hai ngày 27 và 28/11, chủ đầu tư dự kiến mở cửa đón người dân, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu về công trình và hệ thống ngăn triều. Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Tp.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công năm 2016, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Toàn dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ từ 40-160m; hai cống Cầu Kinh và Bà Bướm cùng hệ thống đê bao, kè ven sông Sài Gòn dài gần 7km tại các đoạn xung yếu. Sau nhiều năm chậm tiến độ, việc hệ thống bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm mở ra kỳ vọng cải thiện khả năng kiểm soát triều, giảm nguy cơ ngập tại nhiều khu vực của Tp.HCM. Tuy nhiên, hiệu quả của công trình sẽ cần được kiểm chứng qua thực tế, đặc biệt trong điều kiện triều cường và mưa lớn, cũng như khả năng kết nối với hệ thống thoát nước hiện hữu của thành phố.