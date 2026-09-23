Dự án nào không phải nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy?

Bà Lù Thu Thơm (TPHCM) hỏi, theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, từ ngày 01/7/2026 bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy với công trình đã thẩm định thiết kế, vậy, các công trình dự án điện mặt trời đã thẩm định thiết kế có cần phải thực hiện nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ, kể từ ngày 01/7/2026 không thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy quy định tại Điều 10 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và thủ tục nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

Như vậy, các công trình dự án điện mặt trời đã thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy không cần thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy quy định tại Điều 10 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.