Dự án nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82: Công trường của lòng tri ân

Dự án có tổng mức đầu tư 373,4 tỷ đồng, gồm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 là 204,9 tỷ đồng, khởi công ngày 20/3/2026, phấn đấu hoàn thành ngày 31/12/2026. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2027.

Các nhà bia tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 được tập trung hoàn thiện, góp phần tạo không gian tưởng niệm trang nghiêm. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Nhiều vỏ mộ mới đã cơ bản hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang cho Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Nhiều phần mộ mới tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 đã cơ bản được hoàn thiện, góp phần tạo diện mạo khang trang cho nghĩa trang. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Nhiều vỏ mộ mới đã cơ bản hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang cho Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Dự án nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 được triển khai đồng bộ nhằm xây dựng công trình khang trang, trang nghiêm, đáp ứng yêu cầu tưởng niệm, an táng các Anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Các vỏ mộ liệt sĩ đang được hoàn thiện từng bước tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Hàng loạt vỏ mộ đã hoàn thiện phần xây dựng, chuẩn bị thực hiện các hạng mục tiếp theo trong khuôn viên nghĩa trang. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN