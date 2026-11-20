Bể nuôi lươn hình thành thần tốc dọc QL48D. Ảnh: Nguyễn Toàn

Ồ ạt phong trào nuôi lươn

Tại Km21, QL48D gia đình ông Tăng Minh Cừ (trú tại khối 13, phường Hoàng Mai) vừa hoàn thành xong các ca máy múc đào ao và đắp bờ.

Khu vực nuôi lươn hơn 500m² vừa hình thành của gia đình ông Tăng Minh Cừ. Ảnh: Nguyễn Toàn

Ông Tăng Minh Cừ chia sẻ cùng phóng viên. Ảnh: Nguyễn Toàn

Chỉ chóng vánh trong vài ngày, 3 ao nuôi đã thành hình với tổng diện tích khoảng 500m² ngay cạnh quốc lộ. Khi được hỏi về mục đích nuôi trồng, ông Cừ cho biết: “Sau công đoạn này thì gia đình chỉ còn việc lót bạt để nuôi lươn. Việc gia đình làm chính quyền chưa có ý kiến gì cả nên cứ thế làm". Khi được hỏi về kỹ thuật nuôi lươn, ông Tăng Minh Cừ cho biết: Kinh nghiệm chưa có, chưa biết nhiều nhưng sẽ học hỏi sau.

Khu vực đang thi công của gia đình ông Nguyễn Văn Chính. Ảnh: Nguyễn Toàn

Gia đình ông Nguyễn Văn Chính xây cả công trình kiên cố. Ảnh: Nguyễn Toàn

Cũng tại khối 13, phường Hoàng Mai, cung đoạn từ Km19+700 đến Km19+900 QL48D dày đặc các ao, bể nuôi lươn mới được hình thành và đang triển khai. Rầm rộ nhất là của gia đình ông Nguyễn Văn Chính. Trên thực địa ông đã có 4 bể nuôi và đang tiếp tục mở rộng diện tích mặt nước lên khoảng 800m².

Cọc bê tông cũ được tập kết để làm hàng rào. Ảnh: Nguyễn Toàn

Không chỉ dừng lại ở việc đào ao lót bạt, hộ gia đình này còn tập kết vật liệu, cho xây dựng thêm các hạng mục kiên cố trong hành lang QL48D cùng việc chuẩn bị làm hệ thống rào kéo dài cả trăm mét dọc theo tuyến.

Bể nuôi lươn bám sát Quốc lộ 48D.

Theo ông Chính, tất cả những công trình này đều nhằm phục vụ việc chuyển đổi mô hình kinh tế: "Giờ trồng những cây ngắn ngày không ăn thua nên tôi chuyển đổi lại cơ cấu vật nuôi. Thấy mọi người nói nuôi lươn cho thu nhập cao hơn nên gia đình quyết định chuyển sang làm bể lươn".

Rất nhiều bể nuôi lươn đang được hình thành nhanh chóng đoạn Km19 +700 đến Km19+900 QL48D. Ảnh: Nguyễn Toàn

Thực tế quan sát cho thấy, sát hai bên Quốc lộ 48D đoạn qua khối 13, phường Hoàng Mai, nhiều khoảng đất trống đang được người dân tận dụng tối đa để làm bể nuôi lươn. Gạch, cát và nhiều vật liệu xây dựng khác cũng được tập kết ngổn ngang để tiếp tục cơi nới các công trình phụ trợ.

Nhiều loại vật liệu cũ đang được tập kết để thi công. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tình trạng xây dựng sẽ tiếp tục diễn ra phức tạp nếu không được kiểm soát. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trước thực trạng này, ông Vũ Xuân Lượng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Hoàng Mai cho biết, ngày 19/11/2026 địa phương đã nhận được văn bản kiến nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam để chấn chỉnh: "Địa phương khuyến cáo bà con nhân dân dọc tuyến đường 48D thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện hộ dân nào cố tình xây dựng nhằm trục lợi giải phóng mặt bằng dự án, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định", ôngLượng chia sẻ.

Chạy đua đưa cây ăn quả ra hành lang quốc lộ

Cây ăn quả đang ồ ạt vươn ra bám Quốc lộ 48D tại nhiều vị trí đoạn qua phường Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Toàn

Không chỉ nở rộ phong trào làm bể nuôi lươn, tình trạng đưa các loại cây ăn quả ra trồng dọc hành lang Quốc lộ 48D cũng đang diễn ra phức tạp tại phường Hoàng Mai, xã Quỳnh Thắng và có dấu hiệu lan sang các địa bàn lân cận.

Đoạn qua xã Quỳnh Thắng. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Văn Tuấn - cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Quỳnh Thắng chỉ rõ hai hình thức lợi dụng chính sách phổ biến của các hộ dân hiện nay: "Thứ nhất là tăng dày mật độ trồng để khi kiểm đếm bồi thường sẽ tính theo số lượng cây. Thứ hai là tìm mua các loại cây ăn quả để trồng chờ đền bù. Ví dụ như cây cam, cây quýt khi mua ngoài thị trường giá rất rẻ, nhưng khi áp giá lập hồ sơ đền bù theo quy định của Nhà nước thì mức giá lại cao gấp nhiều lần, thậm chí gấp 5 đến 7 lần".

Văn bản ngày 18/11/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trước nguy cơ phát sinh những vi phạm về đất đai, ngày 18/11 vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam - đơn vị được UBND tỉnh giao chuẩn bị đầu tư dự án đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương có tuyến đường đi qua khẩn trương vào cuộc, quản lý chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi dự kiến mở rộng tuyến đường. Đây cũng là trách nhiệm của các địa phương đối với dự án trọng điểm của tỉnh.

Nhiều vị trí dọc QL48D đã được làm đất để chuẩn bị trồng cây. Ảnh: Nguyễn Toàn

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48D đoạn từ cảng Đông Hồi đến Thái Hòa được UBND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 với tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Tuyến đường có chiều dài 41 km, đi qua địa bàn 6 phường, xã: Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Thắng, Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn và Đông Hiếu. Ban Quản

lý Khu kinh tế Đông Nam được UBND tỉnh giao chuẩn bị đầu tư dự án tại Quyết định số 8645/QĐ-UBND ngày 14/7/2026. Hiện nay, Ban Quản lý đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan để sớm triển khai dự án. Mục tiêu đề ra là hoàn thành phê duyệt dự án trong tháng 12/2026 và triển khai khởi công trước ngày 30/4/2027.

Qua kiểm tra đầu tuyến đến cuối tuyến dự án này, vào ngày 6/10/2026, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, đây là tuyến giao thông trục ngang động lực thay thế Quốc lộ 48A. Theo đó Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư có giải pháp thiết kế nút giao phù hợp với QL1A. Bên cạnh đó xác định địa hình và công tác GPMB sẽ khó khăn liên quan đến đất rừng, vì vậy, đề nghị chủ đầu tư cần thuê tư vấn hoặc có giải pháp tương đương để chủ động khi triển khai GPMB.