Hạng mục san lấp mặt bằng thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã cơ bản hoàn thành sau hơn 8 tháng thi công

Khởi công ngày 2.2.2026 tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), hạng mục san lấp mặt bằng do Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) thực hiện. Toàn bộ diện tích 51,67ha nằm trong khuôn viên nhà máy hiện hữu, không sử dụng mặt biển. Mặt bằng được san lấp đạt cao độ bình quân +7m, bảo đảm tiêu chuẩn độ chặt K90, đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu tải và ổn định nền móng.

Theo Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, sau hơn 8 tháng triển khai, gần 2,7 triệu m³ đất đắp đã được vận chuyển đến công trường, với gần 720.000 lượt xe tải, tổng quãng đường vận chuyển ước tính khoảng 3,6 triệu km.

Trong giai đoạn cao điểm, công trường tiếp nhận bình quân 12.000 - 14.000m³ đất mỗi ngày, hệ thống máy móc hoạt động từ 14 - 16 giờ/ngày. Quá trình thi công gặp không ít khó khăn do thời tiết, biến động giá nhiên liệu và tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu tại một số mỏ đất.

Trước áp lực tiến độ, chủ đầu tư là Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) cùng nhà thầu đã phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, bổ sung nguồn cung đất đắp. Các đơn vị tổ chức thi công tăng ca, xuyên đêm, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ nhằm bảo đảm kế hoạch đề ra.

Công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường được kiểm soát xuyên suốt quá trình thi công. Các đơn vị duy trì phổ biến quy định an toàn đầu giờ, điều tiết tốc độ hơn 200 phương tiện cơ giới, thường xuyên tưới nước giảm bụi. Nhờ đó, hoạt động san lấp không xảy ra sự cố mất an toàn lao động hay tai nạn giao thông, góp phần để BSR đạt mốc 60 triệu giờ công an toàn.

Ông Đặng Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho biết, việc cơ bản hoàn thành san lấp mặt bằng là kết quả nỗ lực của hàng trăm cán bộ, công nhân cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan. Đặc biệt, toàn bộ khối lượng đất đắp và hoạt động vận chuyển được triển khai an toàn, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn xây dựng, lắp đặt tiếp theo.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dự án trọng điểm quốc gia ngành năng lượng, có tổng mức đầu tư 36.397 tỉ đồng, tương đương 1,489 tỉ USD. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nâng công suất chế biến của nhà máy từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày, đồng thời tăng tính linh hoạt trong lựa chọn nguồn dầu thô.

Đặc biệt, dự án hướng đến chuyển đổi toàn bộ sản phẩm xăng, dầu diesel và nhiên liệu phản lực Jet-A1 đạt tiêu chuẩn khí thải Euro V, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Việc cơ bản hoàn thành hạng mục san lấp mặt bằng không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng về tiến độ dự án mà còn tạo điều kiện để triển khai các gói thầu EPC theo kế hoạch. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27.11.1961 - 27.11.2026), hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống BSR (31.5.1997 - 31.5.2027).