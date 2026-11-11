Dự án mở rộng đường Tam Trinh tăng vốn hơn 300 tỷ đồng, lùi tiến độ đến năm 2027

Theo quyết định điều chỉnh vừa được ban hành, tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh tăng từ 4.312,8 tỷ đồng lên 4.627,1 tỷ đồng (tăng thêm hơn 314 tỷ đồng).

Đường Tam Trinh tăng vốn hơn 300 tỷ đồng, lùi tiến độ đến năm 2027. Ảnh: Hữu Thắng

Toàn bộ phần vốn đội lên tập trung ở chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (từ 3.883,9 tỷ đồng lên 4.169,5 tỷ đồng) và chi phí dự phòng phát sinh. Các chi phí về xây lắp, quản lý dự án và tư vấn đầu tư được giữ nguyên. Dự án sử dụng 100% nguồn vốn từ ngân sách thành phố.

Tuyến đường mở rộng có chiều dài hơn 3,5 km, mặt cắt ngang 40 m, đi qua địa bàn ba phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy.

Dự án được thành phố phê duyệt chủ trương từ năm 2012 nhưng phải trải qua ba lần điều chỉnh vào các năm 2016, 2023, 2026 và đến năm 2024 mới chính thức khởi công. Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá việc dự án kéo dài hơn một thập kỷ đã làm suy giảm đáng kể hiệu quả đầu tư.

Nguyên nhân chính dẫn đến trễ hẹn và tăng vốn bắt nguồn từ công tác giải phóng mặt bằng. Với diện tích thu hồi gần 61.000 m2, dự án tác động trực tiếp đến 1.604 hộ dân và 18 tổ chức. Dù công tác bàn giao mặt bằng cơ bản hoàn tất vào giữa năm 2026, địa phương hiện vẫn chưa xử lý dứt điểm việc xác định nguồn gốc đất và phương án bồi thường cho 55 hộ dân sử dụng đất do Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Mai giao (phường Tương Mai) cùng một số thửa đất chưa rõ hồ sơ tại phường Vĩnh Tuy.

Sự chậm trễ này khiến chi phí đền bù đất đai, tài sản, cây cối phát sinh thêm hơn 280 tỷ đồng, buộc mốc hoàn thành phải lùi từ năm 2026 sang hết quý II/2027.

Về tình hình thi công, khối lượng xây lắp trên công trường hiện mới đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng dù phần lớn mặt bằng đã được bàn giao từ tháng 6/2026. Các nhà thầu đang tập trung làm cuốn chiếu 6 đoạn tuyến với tổng chiều dài 875 m bên trái tuyến, thi công hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, vỉa hè và đúc tường chắn bê tông dọc bờ sông Kim Ngưu.

Trước tình trạng chậm trễ, cơ quan quản lý yêu cầu chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, lập biểu đồ tiến độ chi tiết và dồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chủ đầu tư phải phối hợp với chính quyền các phường giải quyết dứt điểm các vướng mắc mặt bằng còn lại, chốt phương án bồi thường nhằm tránh khiếu kiện.

Đồng thời, do đường Tam Trinh có mật độ phương tiện lớn, các đơn vị thi công được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông để tổ chức phân luồng linh hoạt, hạn chế tối đa thời gian chiếm dụng lòng đường và bảo đảm an toàn cho người dân.