Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành thiếu hụt nguồn cung nhựa đường

Thi công Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Theo VEC, hiện nay, tiến độ thi công hạng mục bê tông nhựa tại các gói thầu của dự án đang gặp áp lực lớn do khối lượng còn lại nhiều, trong khi nguồn cung cấp vật liệu nhựa đường khan hiếm bởi ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông. Các nhà thầu đều bị thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vật liệu do đơn vị cung ứng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu.

Để tháo gỡ khó khăn này, VEC đã chỉ đạo các nhà thầu khảo sát thị trường vật liệu trong nước, chủ động chuyển đổi phương thức từ mua bê tông nhựa thương phẩm sang trực tiếp cung cấp vật tư cho các trạm trộn đã được chấp thuận nhằm tự chủ sản xuất theo đúng cấp phối phê duyệt.

Đồng thời, VEC cũng đã có kiến nghị các cấp có thẩm quyền có giải pháp điều tiết để ổn định tình hình nhập khẩu nguyên liệu nhựa đường. VEC sẽ cùng nhà thầu làm việc với các nhà cung cấp để ưu tiên cung cấp cho dự án.

Bên cạnh đó, cũng theo VEC, thời gian qua trong khu vực, các dự án lớn đồng loạt được các địa phương, doanh nghiệp triển khai cùng thời điểm nên lượng lớn kỹ sư, nhân công bị phân tán. Mặc dù các nhà thầu đã tích cực tìm kiếm để huy động bổ sung, thay thế nhưng gần như khó huy động đủ theo nhu cầu và yêu cầu kỹ thuật cao.

Về tiến độ thi công dự án, theo VEC, hiện các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, tổng sản lượng thi công đạt gần 73% giá trị hợp đồng. Các đơn vị đang nỗ lực hoàn thành dự án theo kế hoạch vào cuối năm 2026. Riêng hạng mục cầu Long Thành phấn đấu hoàn thành theo tiến độ hợp đồng vào quý I-2027.

Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành có tổng chiều dài khoảng 22km, điểm đầu tại Km4+000, nút giao đường vành đai 2 thuộc phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh; điểm cuối tại Km25+920, nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Trong đó, đoạn từ nút giao đường vành đai 2 đến nút giao đường vành đai 3 được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe. Đoạn từ nút giao đường vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không bao gồm cầu Long Thành, được mở rộng từ 4 lên 10 làn xe. Riêng cầu Long Thành được xây dựng một đơn nguyên mới quy mô 5 làn xe, nằm bên phải cầu hiện hữu.

Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành là dự án quan trọng phục vụ kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh.