Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Mỹ Thuận: Còn vướng hơn 117ha mặt bằng

Ngày 28/10, Công ty TNHH cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) cho biết, sau 10 tháng khởi công, các nhà thầu đã huy động gần 70 mũi thi công với khoảng 450 máy móc, thiết bị và 1.400 nhân sự trên công trường. Hiện nhà thầu đang khẩn trương xử lý nền đất yếu, thi công cầu, nền đường trải dài qua địa phận TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Một đoạn công trường mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận qua Đồng Tháp.

Theo doanh nghiệp dự án, đoạn mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận cần giải phóng hơn 117ha mặt bằng.

Trong đó, mặt bằng cần ưu tiên giải phóng sớm do ảnh hưởng trực tiếp đến thi công tuyến chính và nút giao là 20,15ha (nằm trên địa phận TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp).

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và di dời hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành trong tháng 7/2026. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2026, mặt bằng phục vụ thi công vẫn chưa được bàn giao liền mạch.

Hiện nay, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, viễn thông) còn chậm, dẫn đến nhiều vị trí chưa thể triển khai đồng bộ. Công tác xử lý nền đất yếu, thi công cầu, đường và tiến độ giải ngân của dự án sẽ bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, tại một số mũi thi công, đến hết tháng 10/2026 có nguy cơ phải dừng thi công do thiếu mặt bằng như đoạn nút giao Chợ Đệm Km9+500 (thuộc địa phận TP.HCM); đoạn Km11+100 đến Km12+00, đoạn Km34+300 - Km35, đoạn Km37+400 - 37+650 (thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh).

Thi công xử lý nền đất yếu bằng công nghệ khoan cọc CDM ở dự án mở rộng cao tốc.

Về tiến độ bàn giao mặt bằng, đến nay TP.HCM bàn giao xong cọc ranh mặt bằng, đã ra thông báo thu hồi đất và công tác kiểm đếm để lên phương án bồi thường. Dự kiến trong tháng 10/2026 sẽ phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền, bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng tháng 11/2026.

Tại tỉnh Tây Ninh, hiện đã bàn giao xong cọc ranh GPMB đã ra thông báo thu hồi đất được 6/7 xã. Địa phương đang triển khai công tác kiểm đếm để lên phương án bồi thường được 5/7 xã.

Dự kiến trong tháng 10/2026 sẽ phê duyệt phương án bồi thường GPMB và chi trả tiền, bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng tháng 11/2026. Dọc tuyến còn vướng đường dây điện, hạ tầng kỹ thuật… Việc này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tại tỉnh Đồng Tháp, hiện đã bàn giao xong cọc ranh GPMB, đã kiểm đếm xong, đang xây dựng đơn giá. Dự kiến trong tháng 10/2026 sẽ phê duyệt phương án bồi thường tái định cư và chi trả tiền.

Theo các nhà thầu việc mặt bằng bàn giao không liền mạch vướng nhiều nhà dân, đường dây điện trung thế, dây cáp viễn thông, đường ống nước ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án. Nhiều đoạn bị ngắt quãng do vướng mặt bằng cục bộ nên công tác di chuyển dây chuyền thiết bị mất nhiều thời gian, ảnh hưởng kế hoạch thi công và tiến độ chung các gói thầu.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 96,13km, khởi công tháng 12/2025 tổng vốn đầu tư 36.125 tỷ đồng. Trong đó đoạn dài nhất qua Đồng Tháp dài 65,9km. Theo kế hoạch, công trình mở rộng cao tốc sẽ hoàn thành cuối năm 2028. Sau mở rộng sẽ nâng cao năng lực hoạt động vận tải hàng hóa, logistics từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây.