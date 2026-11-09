Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành băng băng về đích

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) hằng năm là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội; nhìn nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của các cấp, ngành trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật. Đối với Cao Bằng, tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, xây dựng ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật không chỉ là nhiệm vụ quản lý Nhà nước mà còn là yêu cầu quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và tạo động lực phát triển bền vững.