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Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành băng băng về đích

Đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 81%, đang bước vào giai đoạn cao điểm với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi các nhà thầu tiếp tục tăng cường nguồn lực để bảo đảm tiến độ.

Tạp chí Tri thức
Gốc

Quỳnh Danh

Nguồn Znews: https://znews.vn/video-du-an-mo-rong-cao-toc-tphcm-long-thanh-bang-bang-ve-dich-post1694328.html