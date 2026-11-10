Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đối mặt nguy cơ chậm tiến độ

Về công tác giải phóng mặt bằng, đường gom dân sinh đoạn Km171+600 - Km172+240 (Châu Quế) đã được bàn giao mặt bằng sạch. Tại nút giao IC15 (Đông Cuông), còn 2 hộ dân với diện tích 1.085 m² chưa hoàn tất bàn giao.

Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư 7.667 tỷ đồng, chiều dài 121,33 km, mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe.

Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ dự án hiện nay là nguồn cung đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa khan hiếm, mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu.

Bên cạnh đó, giá nhựa đường tăng từ 1,5 - 2 lần so với đầu năm, giá đá tăng mạnh, trong khi việc điều chỉnh giá theo hợp đồng chưa bù đắp được chi phí thực tế.

Nguồn cung vật liệu khan hiếm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Ngoài ra, việc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá theo Quyết định số 2805/QĐ-UBND đã hết hiệu lực từ ngày 30/9/2026, ảnh hưởng đến việc công bố chỉ số giá kịp thời.

Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, tỉnh đã giao Sở Công Thương hoàn thành điều chỉnh giấy phép, nâng công suất các mỏ đá cung cấp cho dự án trước ngày 20/11/2026.