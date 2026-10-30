Dự án mở rộng cao tốc kết nối Sân bay Long Thành thi công đạt hơn 80% giá trị hợp đồng

Thi công Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Hiện nay, trên công trường, nhà thầu đang lập 36 mũi thi công gồm: 3 mũi thi công đường, 20 mũi thi công cầu dẫn, 5 mũi thi công cầu chính và 8 mũi thi công đúc dầm.

Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành có 2 gói thầu xây lắp. Trong đó, đến nay, gói thầu XL01 đã thi công hoàn thành gần 93% giá trị hợp đồng; gói thầu XL02 đã thi công hoàn thành gần 83% giá trị hợp đồng.

Tại gói thầu XL01, đối với phần đường, nhà thầu đã hoàn thành thi công cọc xi măng đất (CDM) xử lý nền đất yếu, đồng thời triển khai thi công hạng mục đắp đất, cấp phối đá dăm.

Bên cạnh đó, cầu chính cầu Long Thành đã hoàn thành các đốt K0, đang thi công các đốt đúc hẫng Ki. Mục tiêu sẽ phấn đấu hợp long phần lớn các đốt đúc hẫng trong tháng 12-2026. Trong khi đó, cầu dẫn Long Thành đang thi công hoàn thiện bản mặt cầu phía thành phố Đồng Nai và đẩy nhanh tiến độ thân, xà mũ và gác dầm phía Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Sông Tắc đang thi công các đốt đúc hẫng, hoàn thành hợp long toàn bộ trong tháng 11-2026 để hoàn thiện trong tháng 12-2026. Phần cầu cạn đã cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới (bệ, thân, xà mũ), đang khẩn trương lao lắp dầm và thi công kết cấu phần trên.

Tại gói thầu XL02, nhà thầu đã hoàn thành thi công mố trụ, đúc dầm, cơ bản hoàn thành lắp đặt dầm, đang thi công bản mặt cầu đợt 1, đang tiếp tục đổ các đợt 2 và 3 (mối nối ướt giữa cầu cũ và cầu mở rộng). Phần đường đã thi công xong các lớp đất đắp, cơ bản hoàn thành lớp cấp phối đá dăm và đang thi công các lớp bê tông nhựa.

Về nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án, theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, qua làm việc với Sở Công thương thành phố Đồng Nai, đến nay nguồn cung đá phục vụ thi công cấp phối đá dăm, đá dùng cho bê tông xi măng đã được phân bổ và ký hợp đồng đủ khối lượng. Đá dùng cho thi công bê tông nhựa còn thiếu hơn 36 ngàn m3.

Riêng nguồn cung nhựa đường đang bị hạn chế. Các nhà thầu đều bị thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vật liệu bê tông nhựa do đơn vị cung ứng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Hiện nay, dự án cần phải huy động thêm hơn 14 ngàn m3 nhựa đường mới đủ đáp ứng nhu cầu.