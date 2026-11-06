Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn vướng mắc mặt bằng và vật liệu

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn nhìn từ trên cao.

Theo ông Nguyễn Hà Anh, Phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, hiện dự án còn hai vị trí vướng mắc chính về mặt bằng. Tại nút giao Tỉnh lộ 12B, có 15 hộ dân chưa đồng thuận với giá đất nên chưa di dời, bàn giao mặt bằng để thi công. Trong khi đó, tại Km83, khoảng 700m mặt bằng bị ảnh hưởng do 4 hộ dân ngăn cản thi công, với lý do chưa xác định rõ nguồn gốc đất. Đáng chú ý, chính quyền địa phương hiện chưa xác định được diện tích đất này thuộc quản lý của lâm trường hay đất của các hộ dân, khiến công tác giải quyết, bàn giao mặt bằng gặp khó khăn.

Bên cạnh vướng mắc mặt bằng, quá trình triển khai nút giao Tỉnh lộ 12B cũng mất nhiều thời gian do phát hiện 5 lô cốt quân sự trong phạm vi thi công. Để bảo đảm an toàn, tránh tác động đến các công trình này, dự án phải tạm dừng một số hạng mục để điều chỉnh thiết kế. Thời gian lập, thẩm định và phê duyệt phương án điều chỉnh kéo dài hơn 2-3 tháng. Mặt khác, thành phố Huế cũng đề xuất bổ sung cầu vượt tuyến 3 nhịp, chiều dài 133m trên đường tránh Quốc lộ 1 vượt đường Văn Thánh, phường Kim Long nhằm giảm xung đột giao thông tại khu vực ngã tư. Yêu cầu bổ sung này khiến quá trình trình duyệt, điều chỉnh thiết kế mất thêm thời gian. Đến cuối tháng 10/2026, công tác khoan địa chất mới được bắt đầu.

Công trường thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại nút giao tỉnh lộ 12B.

Một khó khăn khác ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công là nguồn cung vật liệu. Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, từ khoảng tháng 9/2026, nguồn nhựa đường cung cấp cho công trình giảm đột ngột do ảnh hưởng tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Lượng nhựa được cung ứng chỉ đạt khoảng một nửa so với kế hoạch, trong khi giá tăng mạnh, có thời điểm cao hơn 85% so với trước đó. Nguồn cung khan hiếm khiến nhiều mũi thi công bê tông nhựa không thể hoạt động theo tiến độ dự kiến.

Cùng với đó, nguồn cung đá xây dựng vào thời điểm cuối năm cũng gặp khó khăn do một số mỏ đã khai thác hết công suất được cấp phép. Điều này gây trở ngại cho các nhà thầu trong việc bảo đảm vật liệu phục vụ thi công các hạng mục nền, mặt đường và bê tông nhựa.

Phát sinh nhiều điều chỉnh thiết kế tại nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn và tỉnh lộ 12B khiến tiến độ thi công dự án chậm so với kế hoạch.

Thời tiết mưa kéo dài từ đầu mùa mưa vào tháng 9/2026 đến nay tiếp tục tạo thêm áp lực đối với tiến độ dự án. Trước tình hình này, các nhà thầu đang tận dụng tối đa những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công liên tục, tăng cường nhân lực, thiết bị, triển khai làm việc 3 ca, 4 kíp. Khi xuất hiện mưa nhỏ, các đơn vị được yêu cầu chủ động che chắn, căng bạt để duy trì một số hạng mục có thể triển khai, như thi công bê tông cấp phối đá dăm.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang chậm tiến độ so với kế hoạch.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 98,73 km; trong đó có 62,72 km đi qua địa phận thành phố Huế. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Đến nay, sản lượng thi công gói thầu số 2 của dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn trên địa bàn thành phố Huế hiện đạt khoảng 44% giá trị. Để bù đắp thời gian chậm trễ do các yếu tố khách quan, Ban Quản lý dự án thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu tập trung nguồn lực, xây dựng phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế, không để lãng phí thời gian khi thời tiết thuận lợi.

Các nhà thầu được yêu cầu chủ động bố trí nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công với tinh thần khẩn trương, quyết tâm duy trì các mũi thi công liên tục, nhất là trong những ngày nắng ráo. Đồng thời, Ban Quản lý dự án phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh việc xử lý các tồn tại để bảo đảm điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục.