Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện

Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong những siêu dự án hạ tầng trọng điểm, với tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng, đã bước vào giai đoạn tăng tốc để bảo đảm hoàn thành đồng bộ các mốc tiến độ đề ra. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong điều kiện thi công, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc vẫn duy trì hoạt động liên tục. (Ảnh: TTXVN phát)

Đường cất hạ cánh số 2 hoàn thành đưa vào khai thác sau 8 tháng thi công. (Ảnh: TTXVN phát)

Khi toàn bộ các hạng mục công trình hoàn thành và đi vào hoạt động đồng bộ, công suất phục vụ của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được nâng từ mức hiện hữu lên đến 20-24 triệu lượt hành khách/năm trong giai đoạn trước thềm APEC 2027. (Ảnh: TTXVN phát)

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện. (Ảnh: TTXVN phát)