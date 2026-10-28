'Dự án ma' Tesla Cybertruck ở Australia và New Zealand

Theo Electrek, bán tải điện Tesla Cybertruck chính thức không có cơ hội xuất hiện tại thị trường Australia và New Zealand. Tesla đã xác nhận thông tin này qua email với những người đặt cọc mẫu bán tải điện.

Động thái của hãng xe điện Mỹ diễn ra sau 7 năm chờ đợi của khách hàng Australia và New Zealand. Tesla Cybertruck đã mở đặt cọc tại Australia ngay từ sau lần trình làng mẫu bán tải điện hồi tháng 11/2019.

Tesla Cybertruck bị chậm tiến độ khá lâu so với thời điểm sản xuất hứa hẹn ban đầu vào năm 2021. Dù vậy, Cybertruck sau cùng đã có thể mở bán tại Mỹ cùng vài thị trường quốc tế khác, dù doanh số không cao như kỳ vọng.

Tesla Cybertruck từng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu thị trường bán tải nhanh chóng dịch chuyển sang các lựa chọn thuần điện. Tuy nhiên, Cybertruck cũng như các mẫu bán tải điện khác, đều gặp khó trong nỗ lực giành lấy phần nhỏ thị phần bán tải ở Mỹ, giữa lúc khách hàng vẫn còn e ngại giá bán cao và quãng đường di chuyển hạn chế khi kéo tải nặng.

Khi màn ra mắt toàn cầu không đạt kỳ vọng về doanh số, dễ hiểu khi Tesla quyết định từ bỏ nỗ lực đưa Tesla Cybertruck đến các thị trường nước ngoài như Australia hay New Zealand.

Cả hai quốc gia châu Đại Dương này đều có các quy định pháp lý khác biệt với Mỹ, khiến quá trình “địa phương hóa” mẫu xe đòi hỏi những can thiệp sâu về kỹ thuật. Australia hay New Zealand lại đang chứng kiến sự áp đảo của ôtô điện Trung Quốc trên thị trường, càng khiến cho cơ hội cạnh tranh của Tesla Cybertruck giảm đi.

Theo InsideEVs, Tesla đang thực hiện hoàn lại toàn bộ khoản đặt trước cho khách hàng, kèm theo một năm sử dụng gói Full Self-Driving nếu khách chuyển sang đặt mua Model 3 hoặc Model Y mới.

Chuyên trang này nhận định đây là dấu hiệu khác cho thấy sự thiếu hụt tương đối các dòng xe phổ thông sản xuất số lượng lớn của Tesla.

Hãng xe điện của Elon Musk đã khai tử Model S và Model X, trong khi Cybertruck và Roadster giống những dự án “đánh bóng” tên tuổi hơn là nhắm đến mục tiêu doanh số.

Như vậy, nhiệm vụ gồng gánh doanh số sẽ được giao cho loạt xe mới gồm Model Y L và xe đầu kéo điện Tesla Semi, bên cạnh những chủ lực doanh số hiện tại gồm Model 3 và Model Y. Tuy nhiên, những mẫu xe này của Tesla ngày càng tụt hậu so với các đối thủ về quãng đường di chuyển, thông số sạc và các tính năng mới.

Dường như đây là lý do Tesla gắn chặt tương lai của mình với công nghệ xe tự hành và dòng xe tự hành hoàn toàn Tesla Cybercab. Tesla có vẻ không còn tin tưởng vào việc tăng trưởng thông qua mở rộng danh mục sản phẩm chủ lực, thay vào đó nằm ở việc giải quyết bài toán xe tự lái.