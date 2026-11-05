Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đảm bảo kỷ cương pháp luật và lợi ích của nhân dân

Ngày 5/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo màu xanh bị người mặc áo trắng đánh vào vùng mặt tại khu vực sạc xe điện ở Cầu Diễn (Hà Nội). Đáng chú ý, người mặc áo xanh bị đánh liên tục nói “đánh đi, đánh tiếp đi”…