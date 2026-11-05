Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đảm bảo kỷ cương pháp luật và lợi ích của nhân dân
Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất không lập biên bản đối với một số trường hợp vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ. Quy định này nhằm rút ngắn thời gian xử lý, giảm thủ tục không cần thiết, đồng thời bảo đảm tính khách quan, chính xác và đầy đủ căn cứ pháp lý khi ban hành quyết định xử phạt.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/du-an-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-dam-bao-ky-cuong-phap-luat-va-loi-ich-cua-nhan-dan-post674606.antd