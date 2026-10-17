Dự án luật và nghị quyết nào được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI?

Quang cảnh khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: quochoi.vn

Sáng ngày 17/10, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc. Dự kiến, kỳ họp kéo dài 28 ngày làm việc, được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành hai đợt.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 văn bản quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với bốn dự án luật. Việc này nhằm hoàn thành chương trình xây dựng pháp luật, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và yêu cầu mới được xác định trong các văn kiện của Trung ương.

Bốn dự án luật được cho ý kiến bao gồm Bộ luật Hàng hải và đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, điểm nổi bật tại kỳ họp lần này là Quốc hội sẽ xem xét thông qua đồng thời ba dự án luật có tác động lớn là Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Việc xem xét đồng bộ này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW và các kết luận của Trung ương, giải quyết căn cơ các khó khăn, vướng mắc thực tiễn trong sản xuất, đầu tư, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát tối cao và các vấn đề thuộc thẩm quyền, trong đó có Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027...

Bên cạnh đó, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.