Dự án Luật sửa đổi về quản lý vũ khí và phòng cháy, chữa cháy: Cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 26/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng

Trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết dự thảo Luật gồm 3 điều: Điều 1 sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Điều 2 sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành.

Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết dự thảo Luật không sửa đổi, bổ sung nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng mà chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 5 dự án luật. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 14 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cụ thể: Một là, phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Hai là, bãi bỏ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ.

Ba là, bỏ nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 để phù hợp với quy định không thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ và quy định về văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại điểm đ khoản 1 Điều 39, để phù hợp với dự thảo Luật khi bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện hành.

Bốn là, bỏ thực hiện quy định về điều kiện chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ theo giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp.

Năm là, đơn giản hoá thành phần hồ sơ thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ. Sáu là, quy định cụ thể, rõ ràng hơn về hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp. Bảy là, cắt giảm thời gian cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cụ thể: Một là, bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Hai là, bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ba là, sửa đổi, bổ sung một số điểm về mặt kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu rõ Ủy ban nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật như Tờ trình của Chính phủ nêu.

Nội dung dự thảo Luật cơ bản phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013, cơ bản bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; Bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Hồ sơ dự án Luật được Chính phủ chuẩn bị đầy đủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình tự thủ tục đúng quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 này.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới cho biết Ủy ban nhất trí về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị rà soát đảm bảo tính thống nhất giữa các nội dung sửa đổi khi bỏ trường hợp thu hồi và bãi bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Cơ quan soạn thảo làm rõ các điều kiện thực hiện khi rút ngắn thời gian cấp phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ xuống còn 3 ngày làm việc; Xác định rõ điều kiện, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp, cơ chế kiểm tra, xử lý vi phạm khi bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ; Bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các giấy phép đã được cấp trước đây.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra về 4 dự án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tán thành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, song Ủy ban đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu, người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình và chủ phương tiện giao thông trong việc tuân thủ thiết kế ban đầu về phòng cháy, chữa cháy, cũng như duy trì các điều kiện an toàn so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Ban soạn thảo cần xác định rõ chủ thể quyết định đưa phương tiện giao thông vào sử dụng và năng lực của đơn vị tư vấn, nghiệm thu độc lập nhằm ngăn ngừa rủi ro cháy, nổ. Và, bổ sung cơ chế tháo gỡ vướng mắc cho các tỉnh, thành phố sau sáp nhập để thuận lợi thực hiện quy định đối với các cơ sở hiện hữu chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy; Cho phép áp dụng các giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn theo luật định; Hoàn thiện khung pháp lý khi chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm để đảm bảo tính khả thi và rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp để tránh phát sinh khoảng trống pháp lý./.