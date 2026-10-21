Dự án Luật sửa đổi 7 luật lĩnh vực VHTTDL: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính

Tháo gỡ nút thắt, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Trình bày Tờ trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành luật nhằm bảo đảm tính phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng như điều kiện đầu tư kinh doanh. Qua đó, dự thảo luật hướng tới tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành Phiên họp tại Hội trường chiều 20/10. Ảnh: Quốc hội

Việc sửa đổi, bổ sung tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, bảo đảm đúng thẩm quyền của Quốc hội và phù hợp với Hiến pháp. Dự thảo cũng đã được rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế có liên quan, tuyệt đối không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Dự án luật tập trung điều chỉnh, bổ sung nhiều quy định trọng tâm thuộc 7 luật chuyên ngành:

Trong đó, Luật Thể dục, thể thao: Sửa đổi, bổ sung 5/77 điều, trọng tâm là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Thẩm quyền quyết định hai nhiệm vụ được chuyển từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ VHTT&DL.

Luật Du lịch: Điều chỉnh, bãi bỏ 38/78 điều, tập trung vào 4 nhóm nội dung: phân cấp thẩm quyền công nhận/thu hồi điểm du lịch, khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn 2 tỉnh; đơn giản hóa thủ tục cấp phép lữ hành, hoạt động hướng dẫn du lịch; bổ sung quy định về loại hình lưu trú mới, thẻ hướng dẫn viên điện tử, công nhận văn bằng nước ngoài; bãi bỏ quy định quy hoạch du lịch và bãi bỏ quy định cấp ngân sách hằng năm cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh trình bày tóm tắt Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Ảnh: Quốc hội

Luật Thư viện: Điều chỉnh 4/52 điều, hoàn thiện quy định về thư viện cấp tỉnh, cấp xã phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp, chuyển mạnh từ cơ chế "tiền kiểm" sang "hậu kiểm".

Luật Điện ảnh: Sửa đổi 8/50 điều, hoàn thiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị; nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phim trên không gian mạng; phân cấp thẩm quyền cấp phép hoạt động điện ảnh có yếu tố nước ngoài và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Luật Di sản văn hóa: Sửa đổi, bổ sung 9/95 điều, phân cấp thẩm quyền hồ sơ di sản UNESCO từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng Bộ VHTTDL và Chủ tịch UBND cấp tỉnh; đơn giản hóa thủ tục tu bổ, phục hồi di tích; tháo gỡ vướng mắc liên quan đến điều kiện thăm dò, khai quật khảo cổ phục vụ nghiên cứu, bảo tồn; sửa đổi điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phù hợp với pháp luật về xây dựng và đơn giản hóa quy định về kinh doanh dịch vụ bảo tàng.

Luật Quảng cáo: Sửa đổi 11/43 điều, bỏ giấy phép riêng đối với kênh, chương trình truyền hình quảng cáo của cơ quan báo nói, báo hình và bãi bỏ quy hoạch quảng cáo ngoài trời.

Luật Báo chí: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển một số trường hợp thay đổi nội dung cấp giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế "xin chấp thuận" sang "thông báo" với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Cơ quan thẩm tra tán thành cao, đề xuất tiếp tục rà soát đồng bộ

Báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, ngày 12/10/2026, Ủy ban đã gửi Báo cáo thẩm tra số 1216 đến các đại biểu Quốc hội. Ủy ban hoàn toàn tán thành sự cần thiết ban hành luật và đánh giá hồ sơ dự án luật được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định.

Ủy ban đánh giá cao việc Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan, chủ động đưa ra khỏi dự thảo 13 nội dung chính sách mới chưa được đánh giá tác động đầy đủ để tiếp tục nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện các luật chuyên ngành. Dự thảo luật đã thể chế hóa đúng các chủ trương của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, tương thích với các điều ước quốc tế và Kết luận số 09 của Bộ Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đã trình bày báo cáo thẩm tra, thể hiện sự tán thành cao đối với các nội dung đột phá của dự thảo

Đối với từng lĩnh vực cụ thể, Ủy ban Văn hóa và Xã hội thể hiện quan điểm nhất trí cao:

Về sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao, Ủy ban tán thành phân cấp thẩm quyền quyết định tổ chức Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội Thể thao toàn quốc cho Bộ trưởng quản lý ngành, lưu ý cần quy định rõ cơ chế phối hợp liên ngành, địa phương trong văn bản hướng dẫn.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch, Ủy ban đánh giá việc sửa đổi là phù hợp, tháo gỡ kịp thời vướng mắc về thẩm quyền cấp phép lữ hành, công nhận hạng cơ sở lưu trú, thẻ hướng dẫn viên và thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Thư viện, Ủy ban thống nhất việc phân cấp phù hợp chính quyền 2 cấp, không bổ sung dịch vụ thư viện khác và ghi nhận việc tiếp tục nghiên cứu chính sách đặt hàng mua sách, thư viện số dùng chung.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Điện ảnh, Ủy ban tán thành việc giữ nguyên quy định chủ đầu tư dự án tại khoản 3, khoản 4 Điều 14; đồng tình rút ngắn thời gian cấp phép sản xuất phim chính trị và siết chặt trách nhiệm quản lý phim trên không gian mạng (Điều 21).

Các đại biểu tham dự phiên họp Quốc hội tại hội trường chiều 20/10. Ảnh: Quốc hội

Về Luật Di sản văn hóa, Ủy ban nhất trí rút khỏi dự thảo các quy định sửa đổi tại Điều 29, khoản 3 Điều 32 và Điều 59 để tránh cách hiểu cho phép xây dựng công trình mới trong khu vực bảo vệ di tích, di sản thế giới. Đồng thời có ý kiến đề xuất bổ sung cơ chế lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền về quốc phòng, an ninh khi cấp phép khai quật khảo cổ tại khu vực biên giới, hải đảo, khu quân sự.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo, Ủy ban tán thành thay thế cụm từ "báo nói, báo hình" bằng "phát thanh, truyền hình" cho thống nhất với Luật Báo chí năm 2025. Đồng thời, Ủy ban ủng hộ chuyển sang cơ chế "thông báo" đối với một số thay đổi trong giấy phép hoạt động báo chí nhằm đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính trong sử đổi, bổ sung Luật Báo chí.

Việc sửa đổi đồng loạt 7 luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch lần này thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ trong công tác lập pháp, khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển toàn diện của ngành trong giai đoạn tới./.