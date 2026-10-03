Dự án Luật sửa đổi 7 luật lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch:Hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ

Chiều 3.10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho ý kiến thẩm tra đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí với các lý do được nêu tại Tờ trình của Chính phủ.

Việc sửa đổi, bổ sung nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành các luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Các đại biểu dự phiên họp toàn thể thứ Tư của Ủy ban Văn hóa và Xã hội

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, ý kiến tham gia thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, đưa ra khỏi dự thảo Luật 13 nội dung chính sách mới, chưa được đánh giá tác động đầy đủ để tiếp tục nghiên cứu trong quá trình sửa đổi toàn diện các luật chuyên ngành.

So với dự thảo Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật sau chỉnh lý đã tập trung xử lý những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách và có đủ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn.

Ủy ban nhận thấy, việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đã thể hiện tinh thần đổi mới tư duy trong công tác lập pháp, chỉ quy định những nội dung “đã chín, đã rõ”, mang tính nguyên tắc, những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ủy ban cho rằng, hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát tính thống nhất giữa dự thảo Luật với các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Luật để bảo đảm hướng dẫn đầy đủ các nội dung được giao và bảo đảm tính thống nhất trong hồ sơ dự án Luật.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ trình bày báo cáo thẩm tra

Về một số nội dung cụ thể, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ cho biết, đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Ủy ban nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao, chủ yếu tập trung thực hiện yêu cầu về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và cắt giảm thủ tục hành chính.

Những bất cập, vướng mắc, đặc biệt là các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đang được Bộ VHTTDL tiến hành rà soát, tổng kết, trên cơ sở đó, sẽ đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Thể dục, thể thao trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban tán thành với đề xuất phân cấp một số thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho các Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi hành Luật.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Du lịch, Ủy ban tán thành với việc cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ, đưa ra khỏi dự thảo Luật 7 nhóm nội dung chưa được đánh giá tác động đầy đủ, trong đó có quy định bắt buộc khách du lịch quốc tế vào Việt Nam mua bảo hiểm du lịch, trách nhiệm của đại lý du lịch trực tuyến, bố trí nhân sự xúc tiến du lịch tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời giữ nguyên thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tại các điều 50, 51 và Điều 56, khắc phục tình trạng chuyển thẩm quyền từ cấp dưới lên cấp trên.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thư viện, Ủy ban nhất trí với các nội dung sửa đổi của Luật Thư viện (4/52 điều) tập trung vào phân quyền, phân cấp, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; không bổ sung quy định cụ thể trong Luật về dịch vụ thư viện khác (điểm e khoản 3 Điều 28); ghi nhận ý kiến tiếp thu, giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu các chính sách về đặt hàng, mua sách từ ngân sách nhà nước, đầu tư thư viện số dùng chung, phát triển sách học đường khi sửa đổi toàn diện Luật Thư viện.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ trình bày báo cáo thẩm tra

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh, Ủy ban tán thành với việc cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ: rút nội dung sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 21 về nghĩa vụ của chủ thể phổ biến phim, không yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim, tránh phát sinh thủ tục hành chính; giữ nguyên quy định về “chủ đầu tư dự án” tại các khoản 3, 4 Điều 14.

Đồng tình với giải trình của Chính phủ về cơ sở rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy phép trong lĩnh vực điện ảnh và quy định về việc Nhà nước bảo đảm, hỗ trợ ngân sách để sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị (khoản 2 Điều 4 và khoản 4 Điều 8 dự thảo Luật).

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Ủy ban nhất trí với dự thảo Luật được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra, trong đó có việc cơ quan chủ trì soạn thảo đưa ra khỏi dự thảo Luật các quy định sửa đổi, bổ sung tên Điều 29, khoản 3 Điều 32, qua đó tránh cách hiểu cho phép xây dựng công trình mới trong khu vực bảo vệ di tích, di sản thế giới.

Đồng thời đồng tình với việc chỉnh lý điểm b khoản 1 Điều 35 theo hướng chỉ yêu cầu xác nhận xuống cấp đối với di tích phải lập quy hoạch nhưng chưa được lập, thu hẹp phạm vi thực hiện thủ tục hành chính.

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát nội dung này và quy định chặt chẽ tại văn bản quy định chi tiết, bảo đảm nguyên tắc không hạ thấp tiêu chuẩn chuyên môn, không làm giảm mức độ bảo vệ di tích.

Các đại biểu dự phiên thảo luận

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Ủy ban nhất trí với các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo về các công cụ quản lý thay thế quy hoạch quảng cáo ngoài trời; tán thành việc thay thế cụm từ “báo nói, báo hình” bằng cụm từ “phát thanh, truyền hình”, bảo đảm thống nhất với Luật Báo chí năm 2025; ghi nhận việc tiếp tục nghiên cứu quy định về quảng cáo trên sách in, xuất bản phẩm điện tử khi sửa đổi Luật Quảng cáo vào thời điểm phù hợp.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Ủy ban tán thành với việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Luật Báo chí, theo đó cơ quan báo chí chỉ phải thông báo khi thay đổi một số nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và nội dung về xuất bản phụ trương, không phải thực hiện thủ tục chấp thuận, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.