Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, sáng 21-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 21-10, đại biểu Quốc hội nghe tờ trình tóm tắt và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án luật, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải thông tin, về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, dự án luật sửa đổi, bổ sung theo hướng căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng thời kỳ.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số và các đối tượng khác có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên.

Nội dung này sẽ được Chính phủ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, thể chế hóa cụ thể sau khi Trung ương thông qua nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Phiên họp Quốc hội sáng 21-10 tại hội trường. Ảnh: QUANG PHÚC

Về bảo hiểm hưu trí bổ sung, dự án luật sửa đổi, bổ sung theo hướng cho phép cá nhân người lao động trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện mà không nhất thiết phải thông qua người sử dụng lao động, tương tự quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Chính phủ đề nghị luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2027.

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành về nguyên tắc với đề xuất và giải trình của Chính phủ nhằm từng bước mở rộng diện tham gia, bảo đảm quyền lao động, quyền an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, việc quy định nhóm đối tượng “người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số” thuộc phạm vi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là rất rộng, chưa bảo đảm tính khả thi, cần được cân nhắc, đánh giá tác động kỹ lưỡng, đa chiều.

Do đó, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị Chính phủ tiếp tục xem xét và thực hiện đầy đủ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghiên cứu, bổ sung trong dự án luật, quy định rõ đối tượng và thời điểm cụ thể triển khai thực hiện.

Về bảo hiểm hưu trí bổ sung, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị Chính phủ giữ nguyên như quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.