Trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh dữ liệu, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, dự thảo Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh dữ liệu. (Ảnh: Media Quốc hội).

Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ, thấu đáo ý kiến. Trong đó, về phân loại dữ liệu, phân loại bảo vệ dữ liệu theo cấp độ rủi ro, dự thảo Luật đã xác định cấp độ rủi ro là căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ tương xứng, không đồng nhất và không thay thế việc phân loại dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng theo pháp luật về dữ liệu. Hệ thống thông tin xử lý đồng thời dữ liệu thuộc nhiều cấp độ phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ theo cấp độ cao nhất phát sinh.

Về phân định thẩm quyền, dự thảo Luật đã xác lập nguyên tắc một việc, một cơ quan chịu trách nhiệm chính, một quy trình, một kết quả được công nhận, sử dụng chung, không thẩm định kiểm tra lại cùng một nội dung đối với thẩm định an ninh dữ liệu.

Bộ Công an thẩm định hệ thống thông tin dự trữ lưu trữ, xử lý dữ liệu cấp độ 4, cấp độ 5 trên phạm vi toàn quốc; Bộ Quốc phòng thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu quân sự, quốc phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. Riêng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động dân sự, kinh tế của đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thẩm định.

Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, dự thảo Luật cũng quy định mật mã an ninh dữ liệu là lớp bảo vệ kỹ thuật bổ sung độc lập, không thay thế mã cơ yếu, không làm thay đổi vai trò, chức năng của Ban Cơ yếu Chính phủ và trước mắt chỉ sử dụng trong phạm vi ngành Công an. Đối với dữ liệu không thuộc bí mật Nhà nước, việc sử dụng mật mã an ninh hoàn toàn tự nguyện.

Về tính thống nhất của pháp luật, tại Điều 3, dự thảo Luật được chỉnh lý để làm rõ nguyên tắc thứ tự áp dụng đối với nội dung giao thoa với pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và cơ yếu. Đồng thời hoàn thiện Điều 26 để đảm bảo tính thống nhất khi thực hiện...

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới phát biểu. (Ảnh: Media Quốc hội).

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới nêu rõ, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý và nhiều ý kiến được giải trình. Dự thảo Luật cơ bản bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Về cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với dự kiến tiếp thu, giải trình của Chính phủ, tuy nhiên có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 9 thẩm quyền xác định cấp độ.

Phạm vi sử dụng mật mã an ninh và quan hệ với mật mã cơ yếu, mật mã dân sự, dự thảo Luật đã thể hiện chủ trương tại kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước mắt sử dụng trong phạm vi ngành Công an, việc mở rộng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Quang cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: Media Quốc hội).

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, qua đó nâng cao đáng kể chất lượng dự thảo Luật so với dự thảo trình Quốc hội ban đầu. Các ý kiến cho rằng, dự án Luật An ninh dữ liệu đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Đối với các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 6, các đại biểu cơ bản thống nhất với quy định của dự thảo Luật; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ cách sử dụng thuật ngữ, bảo đảm thống nhất với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Bởi lẽ, việc sử dụng các thuật ngữ khác nhau để chỉ cùng một hành vi hoặc hiện tượng trong các luật có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng không thống nhất, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Tại phiên họp, một số ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định, bảo đảm phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền thẩm định và quản lý nhà nước về an ninh dữ liệu giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan thẩm định, quản lý hệ thống thông tin trong suốt quá trình khai thác, sử dụng, bảo đảm an ninh dữ liệu trong toàn bộ vòng đời dữ liệu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận. (Ảnh: Media Quốc hội).

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các ý kiến đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đánh giá dự án Luật An ninh dữ liệu đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, chỉnh lý các dự thảo Luật và sớm gửi tài liệu để đại biểu Quốc hội nghiên cứu theo quy định.