Dự án lớn, nguồn vốn đa dạng tạo cơ hội tăng trưởng cho ngành Xây dựng

Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam Đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, giai đoạn I (đoạn qua địa bàn phường Trung Sơn).

Những tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi như: giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, lãi vay ngân hàng và nhân công tăng cao, cùng tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề, song hoạt động xây dựng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025, bước sang quý III, tốc độ phát triển ngành Xây dựng tiếp tục được duy trì. Ngay trong tháng 7, tổng vốn đầu tư toàn tỉnh ước thực hiện đạt 3.616 tỷ đồng, tăng 8,6% so với tháng trước; trong đó vốn cấp tỉnh 3.034 tỷ đồng, vốn cấp xã 582 tỷ đồng, tăng hơn 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thi công xây dựng đường song hành Vành đai 5 (đoạn qua địa bàn xã Bắc Lý).

Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch… Các công trình dự án được khẩn trương thi công; tiến độ một số công trình dự án trọng điểm được bảo đảm theo kế hoạch.

Nếu như 7 tháng năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 19.967 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 17.223 tỷ đồng, bằng 50,2% kế hoạch năm 2026; vốn ngân sách cấp xã đạt 2.744 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước) thì sang đến 8 tháng, vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước tăng lên hơn 24.000 tỷ đồng, đạt 55,2% kế hoạch năm 2026 (trong đó vốn cấp tỉnh 20.170 tỷ đồng, đạt 58,8% kế hoạch năm; cấp xã 3.832 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ năm trước).

Những con số này khẳng định càng về cuối năm, yêu cầu tiến độ của các dự án càng được đẩy cao hơn, nhất là đối với các dự án trọng điểm, động lực, có sức lan tỏa lớn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, hiện nhiều công trình quy mô lớn đang được tập trung thi công ở mức cao.

Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn xã Khánh Nhạc.

Tại Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh, công tác thi công có nhiều thuận lợi do tuyến chính đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB). Đối với đường gom bổ sung, có 05 phường, xã đã hoàn thành GPMB gồm: Yên Thắng, Yên Mô, Yên Từ, Khánh Trung, Khánh Thiện. Dự án cũng đã bàn giao mặt bằng 10/10 khu tái định cư cho các địa phương để người dân vào xây dựng nhà ở; tiếp tục triển khai 02 dự án di dời hạ tầng kỹ thuật (đường điện, nước, viễn thông… ) theo quy định. Đến hết tháng 7, tuyến chính đã hoàn thành đắp cát; đắp đất nền K95 đạt 88,9%, đất gia tải đạt 94,6%, cắm bấc thấm đạt 98,3%, trụ xi măng đất đạt 73,9%. Đang thi công 12/12 cầu; 27/182 cống và 5/19 hầm chui. Hiện, nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt tại các vị trí, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục.

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình, có tổng mức đầu tư 9.113 tỷ đồng, chiều dài 25,3 km, khởi công tháng 4/2025, đã hoàn thành trên 99% công tác GPMB; lũy kế vốn thực hiện đến hết tháng 7/2026 ước đạt 4.563 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thắng, phụ trách thi công trên địa bàn xã Khánh Nhạc cho biết: Đoạn tuyến do đơn vị phụ trách đang được huy động tối đa nhân lực, máy móc và tổ chức thi công theo ca. Đơn vị chủ động điều phối thiết bị, nhân lực phù hợp, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra.

Xây dựng đường song hành Vành đai 5 (đoạn qua địa bàn xã Nam Xang).

Đối với các Dự án tuyến đường bộ song hành đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội như: Đoạn từ đường D5, huyện Kim Bảng (cũ) đến cầu Tiên Tân; Đoạn từ nút giao Quốc lộ 21B đến nút giao đường Lê Công Thanh có lũy kế khối lượng thực hiện đạt từ trên 50% đến gần 70%; công trình cầu vượt trên đường T4 tại nút giao với tuyến T1, ĐT495B đang được các đơn vị thi công bố trí nhân, vật lực thi công theo bảng tiến độ chi tiết, cho thấy các dự án trọng điểm đang tận dụng tốt cơ hội về thời tiết và nguồn vật liệu hạ nhiệt để sớm hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Trong lĩnh vực du lịch, Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tràng An và các dự án thành phần có tổng mức đầu tư 8.999 tỷ đồng, lũy kế vốn thực hiện khoảng 1.782 tỷ đồng. Hay Dự án Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao có tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng, khởi công tháng 8/2025, đang được nhà thầu bám sát tiến độ. Và còn rất nhiều các dự án ở các lĩnh vực đang được tăng tốc thi công trong những tháng cuối năm, tạo thuận lợi cho ngành Xây dựng đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Xây dựng khu tái định cư ở phường Đồng Văn.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, trong những tháng cuối năm, các dự án trọng điểm cần tiếp tục được ưu tiên nguồn lực, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công đồng bộ, hiệu quả. Cùng với đó, Sở Xây dựng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu đẩy nhanh khối lượng thực hiện, bảo đảm các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng Dự án KCN Trung Thành tại xã Tân Minh.

Xây dựng khu nhà ở xã hội tại phía Đông KCN Châu Giang, phường Duy Tân.

Bên cạnh nguồn vốn Nhà nước, khu vực ngoài Nhà nước có nhiều dự án quy mô lớn trong xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; xây dựng, mở rộng nhà máy, phân xưởng và mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang được tập trung triển khai, phấn đấu hoàn thành và đi vào hoạt động theo đúng cam kết với tỉnh, góp phần đóng góp lớn vào tăng trưởng của ngành Xây dựng như: Dự án hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Dệt may Rạng Đông có tổng mức đầu tư 4.629 tỷ đồng; Nhà máy xi măng Thành Thắng dây chuyền 4 hơn 4.000 tỷ đồng... Đáng chú ý, khu vực FDI cũng có nhiều dự án, với vốn đầu tư lớn như: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử AVC Technology Việt Nam vốn đầu tư 15.800 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2026 tại KCN Kim Bảng I, QMH Computer 2.829 tỷ đồng, Xingfu Việt Nam 2.028 tỷ đồng…, góp phần tạo ra động lực tăng trưởng mới cho ngành Xây dựng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Châu Giang và đường dẫn kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên (cũ), đoạn qua địa bàn phường Tiên Sơn.

Từ nay đến cuối năm, ngành Xây dựng được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tích cực nhờ khối lượng lớn các dự án giao thông, KCN, nhà ở xã hội và đô thị đang triển khai. Thuận lợi trong phát triển hoạt động xây dựng những tháng cuối năm là yêu cầu về giải ngân vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý được các cấp, ngành tập trung chỉ đạo gắn với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Cùng với đó, qua nhiều cuộc kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ các dự án xây dựng, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo nhà thầu xây dựng tập trung cao độ, tăng cường bố trí máy móc, huy động tối đa nhân lực, vật lực, tổ chức thi công đồng bộ (nhiều mũi, ca, kíp) các vị trí đã được bàn giao mặt bằng; tuyệt đối không để tình trạng có mặt bằng nhưng không thi công ngay hoặc thi công chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ, nghiệm thu và giải ngân của dự án.

Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Nông Giang và đường Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 38 cũ), địa phận phường Đồng Văn và Duy Tân.

Công trường xây dựng Khu đô thị Sun Urban City Hà Nam, phường Hà Nam.

Thời điểm này, các doanh nghiệp xây dựng đang chủ động huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi và khắc phục những khó khăn phát sinh để tăng tốc thi công. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; các công trình trọng điểm được tập trung GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm tạo động lực cho phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch, xây dựng nông thôn mới. Với khối lượng dự án lớn, nguồn vốn đa dạng và yêu cầu phát triển hạ tầng phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 đã và đang tạo thuận lợi lớn để ngành Xây dựng duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.