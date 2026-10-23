Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đủ điều kiện huy động vốn phát triển nhà ở

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng, trong đó liên danh nhà đầu tư đề xuất huy động 375.000 tỷ đồng để triển khai các hạng mục bất động sản nhà ở và công trình khác.

Các hạng mục tại sân vận động Trống Đồng, thuộc dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội trên địa bàn xã Thượng Phúc đang được gấp rút xây dựng. Ảnh Vân Nga

Liên danh nhà đầu tư dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội gồm Công ty cổ phần Vinhomes, Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Ngọc Hồi, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Ngọc Quý, Công ty cổ phần Nghiên cứu đầu tư và Phát triển Tương Lai. Trong đó, Vinhomes là đơn vị đại diện liên danh.

Trên cơ sở hồ sơ do nhà đầu tư cung cấp, Sở Xây dựng xác nhận các công trình nhà ở liên kế, đất nhà ở biệt thự và đất nhà ở cao tầng tại 4 phân khu A, B, C, D đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của tổ chức, cá nhân.

Phạm vi các công trình nhà ở được xác nhận đủ điều kiện huy động vốn gồm khoảng 294,7ha tại phân khu A, 415,1ha tại phân khu B, 273,5ha tại phân khu C và 228,1ha tại phân khu D, với tổng diện tích hơn 1.211ha.

Theo phương án tài chính do liên danh nhà đầu tư đề xuất, tổng mức vốn dự kiến huy động cho dự án là 375.000 tỷ đồng. Trong đó, 237.000 tỷ đồng dành cho bất động sản nhà ở và 138.000 tỷ đồng dành cho bất động sản không phải nhà ở.

Riêng các công trình nhà ở, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 294.434 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu tương ứng 15% là 44.165 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo báo cáo của nhà đầu tư, tính đến ngày 7-10-2026, dự án đã huy động 37.000 tỷ đồng thông qua các đợt phát hành trái phiếu, trong đó 11.039 tỷ đồng được huy động để thực hiện các công trình nhà ở.

Đặc biệt, các bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu theo tỷ lệ vốn góp và thỏa thuận trong hợp đồng. Nhà đầu tư không được sử dụng hình thức huy động vốn này để phân chia sản phẩm nhà ở, ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên góp vốn, trừ trường hợp ngoại lệ theo quy định pháp luật.

Về phạm vi thực hiện, phương án huy động vốn áp dụng đối với khoảng 4.060ha đất đã được UBND thành phố Hà Nội giao, cho thuê đợt đầu theo Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 6-10-2026. Trong đó, khoảng 1.211ha dành cho các công trình nhà ở và gần 2.849ha dành cho các công trình không phải nhà ở, bao gồm hạ tầng xã hội, cây xanh, thương mại, dịch vụ, sân vận động, trung tâm văn hóa và các hạng mục khác.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, trước đây có tên gọi Khu đô thị thể thao Olympic, có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 8.965,7ha, nằm trên địa bàn 11 phường, xã gồm Thanh Liệt, Chương Dương, Dân Hòa, Đại Thanh, Hồng Vân, Nam Phù, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thanh Oai, Thường Phúc và Thường Tín.

Dự án được quy hoạch thành 4 phân khu với các chức năng phát triển đô thị, thể thao, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội.

Trong đó, phân khu A rộng khoảng 1.858,4ha, phát triển theo mô hình đô thị nén gắn với giao thông công cộng (TOD), đóng vai trò đầu mối kết nối, trung chuyển giao thông và hỗ trợ khu liên hiệp thể thao quốc gia tại phân khu B.

Phân khu B có quy mô khoảng 3.009,5ha, tập trung các công trình thể thao trọng điểm, trong đó có các sân vận động, công trình phục vụ thi đấu, hệ thống y tế thể thao, khách sạn và văn phòng.

Phân khu C rộng khoảng 1.626,2ha, phát triển các công trình thể thao gắn với không gian sinh thái mặt nước, kết hợp hệ thống công trình văn hóa, y tế, thương mại và dịch vụ.

Phân khu D có diện tích khoảng 2.471,7ha, định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, phong trào thể thao, kết hợp sân golf sinh thái, công viên, tổ hợp thương mại, khách sạn và văn phòng.

Theo tiến độ dự kiến, dự án cơ bản hoàn thành trong quý I-2030 và hoàn thành toàn bộ vào quý IV-2030.