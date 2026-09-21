Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 'treo' gần 20 năm có diễn biến mới

Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Tam Hưng phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 cho 172 hộ dân thôn Quảng Minh, với tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 trên địa bàn xã Tam Hưng có quy mô khoảng 138 ha. Đến nay, công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại 2 thôn Phượng Thiên và Đại Thanh đã hoàn thành 100%.

Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 được quy hoạch từ năm 2008, bị “treo” gần 2 thập kỷ. Ảnh: Hạ Vũ.

Tại buổi chi trả, lãnh đạo xã Tam Hưng yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Các lực lượng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn người dân hoàn tất thủ tục, đồng thời kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chi trả.

Thời gian tới, xã Tam Hưng tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mặt bằng dự án. Việc tạo mặt bằng sạch được xác định là điều kiện để Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 triển khai theo kế hoạch.

Trước đó, chiều 27/8 UBND xã Tam Hưng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan quản lý, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư liên quan đến điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5.

Theo hồ sơ, Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 193ha thuộc địa bàn xã Tam Hưng, Bình Minh (Hà Nội). Đồ án định hướng xây dựng khu đô thị theo mô hình sinh thái, hiện đại và thông minh, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian kiến trúc và cảnh quan. Đáng chú ý, UBND xã Tam Hưng đề nghị rà soát và điều chỉnh một số nội dung của đồ án nhằm phù hợp hơn với nhu cầu phát triển dân cư trong tương lai.

Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 vốn là dự án đối ứng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) cho tuyến đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ), do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) làm chủ đầu tư. Dự án từng vướng lùm xùm tranh chấp nội bộ giữa Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 (doanh nghiệp dự án) và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (nhà đầu tư).

Được quy hoạch từ năm 2008, dự án đã nhiều lần bị đình trệ do một số vướng mắc, tồn tại. Cử tri nhiều lần phản ánh với lãnh đạo TP. Hà Nội rằng dự án đã chậm tiến độ kéo dài.

Theo kế hoạch mới được công bố, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn dự án dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 11/2026, tạo tiền đề để tái khởi động xây dựng sau nhiều năm "đắp chiếu".