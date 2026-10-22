Dự án khu đô thị Đại học Huế gần 3 thập kỷ vẫn chưa hoàn thiện

Dự án khu đô thị Đại học Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1998, với tổng diện tích 135ha, chia thành 2 giai đoạn đầu tư. Tuy nhiên, sau gần 3 thập kỷ, dự án vẫn chưa hoàn thiện theo quy hoạch.

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng của khu đô thị Đại học Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối tháng 8/2018 với tổng mức đầu tư hơn 119 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Mục tiêu là di dời dân cư ra khỏi các khu quy hoạch và cơ sở nội thành của Đại học Huế, thời gian thực hiện từ năm 2020 – 2022 với nguồn vốn được bố trí trung hạn là 108 tỷ đồng.

Dù được quy hoạch từ lâu, tiến độ triển khai dự án khu đô thị Đại học Huế vẫn còn nhiều vướng mắc, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhiều hộ dân tại phường An Cựu, Tp.Huế sống trong phạm vi dự án suốt nhiều năm qua. Việc chậm triển khai khiến cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn, nhất là khi nhu cầu sửa chữa, nâng cấp nhà ở không thể thực hiện như mong muốn.

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Dảnh (SN 1983, trú tại phường An Cựu) có 8 người đang sống trong căn nhà được dựng bằng gỗ tạp, quây tôn đã xuống cấp. Do nằm trong vùng quy hoạch, gia đình chị gặp khó khăn trong việc sửa chữa, cải thiện nơi ở.

Căn nhà tạm bợ, kết cấu không bảo đảm khiến gia đình chị Dảnh luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão. Mong muốn lớn nhất của gia đình cũng như nhiều hộ dân trong vùng dự án là sớm được bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.

Theo kết luận số 3296/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ, do chậm tiến độ, thời gian thực hiện dự án đền bù, giải phóng mặt bằng phải điều chỉnh đến năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, diện tích đã giải phóng mặt bằng mới đạt 84,81ha, còn khoảng 45,23ha chưa hoàn thành.

Mới đây, qua kiểm tra dự án, Chủ tịch UBND Tp.Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch, rà soát nhu cầu sử dụng đất, quỹ đất tái định cư và nguồn lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu rà soát tổng thể quỹ đất dành cho ký túc xá, giảng đường và các công trình dùng chung của Đại học Huế, hướng đến phát triển đồng bộ không gian đào tạo, nghiên cứu và hạ tầng đô thị.