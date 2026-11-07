Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2: Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên số 2

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực ưu tiên số 2, Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Khu vực ưu tiên số 2 có diện tích cần GPMB gần 30ha, ảnh hưởng đến 79 hộ dân. Hiện nay, công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thủ tục bồi thường, GPMB đang được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tích cực thực hiện.

Việc tập trung triển khai giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên số 2 đang được tăng tốc theo đúng chỉ đạo. Ngay sau khi 100% hộ dân đã nhận tiền bồi thường GPMB khu vực ưu tiên số 1 vào ngày 6-11 và công tác tháo dỡ, di dời công trình, tài sản trên đất tại khu vực 1 đang được song song thực hiện.

Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, bảo đảm tiến độ GPMB khu vực ưu tiên số 2 theo đúng kế hoạch. Trong đó, công tác bồi thường phải được thực hiện song song với tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đặc biệt, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Đảng ủy, UBND phường Vạn Xuân cần phân công cán bộ phụ trách, bám sát từng nhóm hộ dân, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời nắm bắt và tham mưu giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân trên cơ sở quy định của pháp luật.

Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai Dự án.

Đồng chí Bùi Văn Lương nhiều lần có mặt tại thực địa để trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của nhân dân vùng dự án và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương đã liên tục trực tiếp có mặt tại hiện trường, kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc công tác GPMB khu vực ưu tiên số 1. Sự sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, cùng với việc kịp thời lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người dân đã góp phần tạo sự đồng thuận cao.

Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2 có quy mô gần 300ha, tổng vốn đầu tư 3.650 tỷ đồng. Tại khu vực ưu tiên 1, diện tích khoảng 43ha, 100% hộ dân đã nhận tiền bồi thường và đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, góp phần mở rộng không gian thu hút đầu tư, tạo thêm động lực phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.