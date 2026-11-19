Nghị định số 412/2026/NĐ-CP quy định không chỉ mức phạt tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mà còn áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động xả thải đối với hành vi không có giấy phép môi trường. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 412/2026/NĐ-CP ngày 14/11/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó quy định mức phạt lên đến 1 tỷ đồng đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến giấy phép môi trường và xử lý chất thải.

Nghị định gồm 4 chương, 87 điều, quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp tỉnh, hành vi không có giấy phép môi trường bị phạt từ 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Mức phạt này tăng lên từ 400 triệu đồng đến 600 triệu đồng đối với dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trường hợp không vận hành, không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình công trình bảo vệ môi trường, mức phạt tương ứng từ 400 triệu đồng đến 600 triệu đồng và từ 600 triệu đồng đến 800 triệu đồng.

Đối với hành vi không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc lắp đặt thiết bị, đường ống để xả chất thải không qua xử lý, mức phạt có thể lên đến 800 triệu đồng đối với nhóm thuộc thẩm quyền cấp phép cấp tỉnh và 1 tỷ đồng đối với nhóm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Nghị định cũng quy định trường hợp tái phạm hành vi không có giấy phép môi trường, mức phạt từ 600 triệu đồng đến 800 triệu đồng đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp phép cấp tỉnh và từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngoài phạt tiền, tổ chức vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải hoặc hoạt động xả thải từ 1-3 tháng. Một số hành vi vi phạm nghiêm trọng có thể bị đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường từ 2-6 tháng. Đồng thời, tổ chức vi phạm có thể bị buộc khắc phục ô nhiễm, phá dỡ công trình, thiết bị xây lắp trái quy định hoặc di dời dự án đến địa điểm phù hợp với quy hoạch và phân vùng môi trường.

Nghị định số 412/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/11/2026, thay thế Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ.