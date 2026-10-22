Dự án khởi nghiệp từ gừng Tiên Phước vào chung kết Khởi nghiệp Xanh 2026

Theo thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), sau ba vòng bán kết được tổ chức tại khu vực phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, khu vực phía Nam, Ban tổ chức đã lựa chọn 34 ý tưởng, dự án xuất sắc bước vào vòng chung kết. Trong đó, dự án khai thác giá trị cây gừng Tiên Phước là một trong những đại diện của Đà Nẵng góp mặt tại cuộc thi năm nay.

Dự án của thí sinh Phạm Thị Mỵ Nương hướng đến nâng cao giá trị kinh tế của cây gừng Tiên Phước, loại nông sản đặc trưng của vùng trung du, miền núi phía nam thành phố Đà Nẵng. Dự án gắn mục tiêu phát triển sản phẩm nông nghiệp địa phương với tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ miền núi, qua đó góp phần phát huy nguồn lực bản địa và thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng.

Việc lọt vào vòng chung kết mở ra cơ hội để dự án giới thiệu sản phẩm, kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời tiếp cận những giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Theo kế hoạch, vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi là sân chơi dành cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo định hướng phát triển xanh, khai thác tài nguyên bản địa gắn với bảo vệ môi trường và tạo giá trị kinh tế, xã hội.