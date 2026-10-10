Dự án khiến 'bầu Đoan' và hàng loạt cán bộ Thanh Hóa vướng lao lý

Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành dự án sớm hơn 3 – 6 tháng

Ngày 8/10, PV Người Đưa Tin có mặt tại Dự án Khu dân cư Quảng Thành, của Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á (Công ty Đông Á), Tp.Thanh Hóa – Nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa để mục sở thị, ghi nhận tiến độ và không khí làm việc tại đây.

Theo quan sát, khu dân cư đã hình thành một phần trên thửa đất, nhiều ngôi nhà cao tầng được xây dựng 2-3 tầng, một số vị trí đã làm móng hoặc còn bỏ trống. Tại đây, một số công nhận đang làm việc, hoạt động thi công cầm chừng.

Toàn bộ khu dự án được quây kín tôn xung quanh, hạn chế người lạ ra vào. Bên trong khu dân cư được quy hoạch hạ tầng đồng bộ hệ thống đường giao thông, cây xanh, công viên.

Dự án Khu dân cư Quảng Thành nằm cạnh tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn đi qua Tp.Thanh Hóa nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện Công ty Đông Á cho biết, Dự án Khu dân cư Quảng Thành không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu dừng thi công hoặc thu hồi.

Hiện tại, Công ty Đông Á vẫn đang bố trí nguồn lực tài chính, nhân lực tiếp tục thi công, mục tiêu đưa dự án hoàn thành sớm hơn từ 3-6 tháng với tiến độ dự kiến ban đầu.

Ông Bùi Văn Thuận, trú tại phường Hạc Thành cho biết, sau khi "bầu Đoan" bị khởi tố, bắt giam thì dự án xây dựng cầm chừng, số lượng công nhân tại đây giảm rất nhiều so với thời điểm trước đó.

Một số dãy nhà bên trong dự án đã xây dựng lên 2-3 tầng.

Dự án Khu dân cư Quảng Thành nằm cạnh tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn đi qua Tp.Thanh Hóa nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Đây được coi là khu đất có vị trí đắc địa, nằm gần các dự án thương mại hiện đã và đang xây dựng, sắp đưa vào hoạt động tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Trốn thuế từ 2015 – 2025 xảy ra tại Công ty Đông Á, UBND Tp.Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, ngày 17/7/2024, Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng gần 20.000m2 (gồm 213 lô đất xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề) tại khu dân cư Quảng Thành, với tổng giá trị 255 tỷ đồng.

Một số vị trí bên trong dự án vẫn chưa xây dựng.

CQĐT cáo buộc mức giá trúng đấu giá của Công ty Đông Á thấp hơn thị trường, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng cho nhà nước. Trước, trong và sau khi trúng đấu giá, "bầu Đoan" đã chi hàng chục tỷ đồng "cảm ơn" ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy Tp.Thanh Hóa; ông Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND Tp.Thanh Hóa; ông Lê Mai Khanh, PCT UBND Tp.Thanh Hóa …

CQĐT đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố 22 bị can với các tội: Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Trốn thuế; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Mua bán trái phép hóa đơn.

"Đầu tư hoàn thành dự án đã và sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương"

Đối với số phận của Dự án Khu dân cư Quảng Thành, kết luận điều tra dẫn chiếu văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa trả lời: Khu đất thực hiện dự án thuộc danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất theo Điều 62, Luật đất đai 2013, được HĐND tỉnh thông qua tại NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

Hệ thống đường giao thông, cây xanh, công viên đã được đầu tư, xây dựng tương đối đồng bộ.

"Dự án khu dân cư tại phường Quảng Thành thuộc trường hợp vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Dự án đang được nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành tháng 6/2027 (sớm hơn 6 tháng so với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư)". Vì vậy, việc triển khai và tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án đã và sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương", Kết luận điều tra nêu.

Trong vụ án này, ông Cao Tiến Đoan, Giám đốc Công ty Đông Á bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và Trốn thuế.

Các ông Đỗ Trọng Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận của ông Đoan tổng số tiền 150.000 USD; ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhận của ông Đoan 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.Cơ quan điều tra tách hành vi của ông Hưng và ông Tuấn để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông báo số 8982/TB-THO ngày 18/9/2026, thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế của Thuê tỉnh Thanh Hóa. Theo danh sách kèm theo thông báo này, Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, có địa chỉ tại 1A, Nguyễn Hiệu, Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đang nợ thuế 143 tỷ đồng. Công ty đã bị Thuế tỉnh Thanh Hóa áp dụng biện pháp ngăn chặn: Ngừng sử dụng hóa đơn.