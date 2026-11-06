Dự án khí đốt 1 tỷ AUD của Australia rơi vào vỡ nợ

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Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, công ty năng lượng Origin Energy Ltd – với tư cách là chủ nợ có bảo đảm và đối tác bao tiêu sản phẩm của dự án – cho biết Hội đồng quản trị công ty phát triển GB Energy Pty Ltd đã chỉ định tổ chức kiểm toán McGrathNicol làm đơn vị quản lý tài sản tự nguyện. Việc chi phí dự án bị dội lên quá cao cùng tiến độ kéo dài đã khiến GB Energy cạn kiệt tài chính, không thể đi đến quyết định đầu tư cuối cùng (FID). Ngay sau đó, Origin Energy đã chỉ định công ty tư vấn FTI Consulting tiếp quản và tạm dừng dự án nhằm đánh giá toàn diện lại các phương án huy động vốn.

Động thái đình trệ này giáng một đòn mạnh vào nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng của Australia. Tháng trước, dự án Golden Beach vừa được chính quyền bang Victoria phê duyệt kế hoạch đưa vào khai thác từ năm 2028 và bắt đầu lưu trữ khí đốt từ năm 2029, với kỳ vọng sẽ gia tăng tới 70% dung lượng dự trữ khí đốt của tiểu bang. Sự kiện này từng được coi là giải pháp then chốt cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt nội địa được dự báo sẽ diễn ra gay gắt tại khu vực bờ Đông đông dân vào cuối thập kỷ 2020.

Theo thiết kế ban đầu, dự án Golden Beach sở hữu công suất cung ứng khí đốt lên tới 500 terajoule/ngày, tương đương hơn 50% nhu cầu tiêu thụ khí đốt cao điểm mỗi ngày của toàn bang Victoria trong năm tài chính vừa qua (tính đến tháng 6/2026). Việc dự án rơi vào bế tắc tài chính không chỉ làm đứt gãy tiến độ phát triển hạ tầng năng lượng mà còn đặt ra bài toán khó cho giới chức Australia trong việc bảo đảm ổn định nguồn cung nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp.