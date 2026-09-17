Dự án khẩn cấp di dân khỏi vùng sạt lở ở Đắk Lắk bao giờ khởi công?

Ngày 17/9, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), chủ đầu tư dự án Xây dựng khu tái định cư di dời dân, ổn định đời sống thôn Ea Hăn, xã Yang Mao cho biết, đang phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công dự án này trong tháng 9.

Dự án được thực hiện nhằm khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 13 Kalmaegi và đợt mưa lớn từ ngày 15-20/11/2025 gây ra, qua đó kịp thời bố trí nơi ở mới an toàn, ổn định cho 250 hộ dân có nhu cầu di dời.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 70 tỷ đồng, diện tích đất cần thu hồi khoảng 7,64 ha, liên quan đến 26 hộ dân với 30 thửa đất.

Sườn núi Chư Yang Hanh xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa khu dân cư phía dưới.

Tính đến ngày 15/9, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với UBND xã Yang Mao và các đơn vị liên quan hoàn thành việc kiểm đếm 26/26 hộ, đạt 100% kế hoạch.

Tuy nhiên, công tác xác minh nguồn gốc đất vẫn chưa hoàn tất. UBND xã Yang Mao mới xác nhận nguồn gốc đất đối với 7 hộ, trên diện tích 1,49 ha. Còn 19 hộ với 23 thửa đất, diện tích khoảng 6,15 ha, chưa được xác nhận.

Theo chủ đầu tư, nguyên nhân bởi nhiều thửa đất có biến động về ranh giới và mục đích sử dụng; một số trường hợp được đo bao, đo gộp giữa các chủ sử dụng. Có thửa đất trên trích lục chỉ thể hiện một chủ sử dụng, nhưng thực tế đã được chuyển nhượng, tặng cho các hộ khác, khiến ranh giới và hiện trạng sử dụng đất thay đổi.

Do đó, Ban Quản lý dự án phải thực hiện đo đạc chỉnh lý, điều chỉnh và lập lại trích lục bản đồ địa chính trước khi tiếp tục xác minh nguồn gốc đất.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn đo đạc, đồng thời đề nghị UBND xã Yang Mao kiểm tra, xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng.

Hình ảnh khu vực sườn núi Chư Yang Hanh sạt lở hồi mùa mưa năm 2025.

Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết địa phương đang khẩn trương hoàn tất xác nhận nguồn gốc đất để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Đây là bước quan trọng để sớm triển khai khu tái định cư thôn Ea Hăn, đưa người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống.

Như Tiền Phong đưa tin, cuối năm 2025, sau các đợt mưa lớn kéo dài, trên sườn núi Chư Yang Hanh, nơi có thôn Ea Hăn, xã Yang Mao, xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa khu dân cư phía dưới.

Trước tình hình đó, UBND xã Yang Mao kiến nghị khẩn cấp di dời người dân thôn Ea Hăn đến nơi an toàn, đồng thời đề xuất xây dựng khu tái định cư nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân.