Dự án kéo dài đường cất hạ cánh sân bay Vinh dự kiến khởi công từ tháng 2/2027

Sân bay Vinh. (Ảnh: THÀNH DUY)

Dự án gồm hạng mục kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600m, nâng tổng chiều dài đường băng từ 2.400m lên 3.000m và xây dựng các đường lăn chờ.

Sau khi hoàn thành, sân bay Vinh sẽ đáp ứng tiêu chuẩn khai thác tàu bay Code E theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), mở rộng khả năng khai thác các đường bay quốc tế, nâng cao năng lực vận hành và đáp ứng nhu cầu phát triển của cảng hàng không.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, đến nay, ACV đã hoàn thành các hạng mục rà phá bom mìn và gia cố, xử lý nền đất yếu trong toàn bộ phạm vi hàng rào hiện hữu, tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án.

Công tác bàn giao mốc mặt bằng phục vụ dự án tại các địa phương cơ bản được triển khai theo kế hoạch.

Cụ thể, phường Vinh Hưng đã hoàn thành bàn giao 10,14ha/10,14ha; phường Vinh Phú đã bàn giao toàn bộ 23,4ha/23,4ha.

Đối với xã Nghi Lộc, diện tích đã bàn giao là 11,11ha/12,10ha; phần diện tích còn lại 9.918,5m² chủ yếu liên quan đến đất quốc phòng, sẽ được thu hồi sau khi hoàn thành việc di dời các công trình quốc phòng theo quy định.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh.

Liên quan đến công tác di dời các công trình quốc phòng trên địa bàn phường Vinh Hưng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất hai phương án di dời các công trình quốc phòng. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Nghệ An đã phối hợp với Sư đoàn 371 rà soát tổng thể tình hình triển khai các công trình quốc phòng thuộc phạm vi phải hoàn trả.

Do công tác hoàn thiện dự toán kéo dài so với kế hoạch ban đầu nên các bước thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu chưa thực hiện theo tiến độ dự kiến, mốc khởi công Dự án đầu tháng 9/2026 không bảo đảm.

ACV dự kiến từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027 hoàn thiện hồ sơ biện pháp tổ chức thi công, phương án bảo đảm an ninh, an toàn trình Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận và tập kết vật tư, thiết bị và bắt đầu triển khai thi công từ tháng 2/2027, thời gian thi công khoảng 8 tháng.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cảng hàng không quốc tế Vinh là sân bay cấp 4E, với mục tiêu đến năm 2030 đạt công suất khoảng 8 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 14 triệu hành khách/năm.