Dự án hơn 817 tỷ chậm tiến độ, Thanh Hóa sẽ đưa nhà thầu vi phạm vào 'danh sách đen'

Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai từ tháng 8/2024 (trước đây do UBND huyện Ngọc Lặc cũ làm chủ đầu tư) với tổng mức đầu tư 817 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án đưa vào sử dụng tháng 8/2026, gồm hệ thống 4 tuyến đường giao thông, 5 cầu, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy nước sạch, kè sông Cầu Chày và hệ thống thoát lũ đường Hồ Chí Minh.

GPMB là một trong những nguyên nhân làm dự án chậm tiến độ. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đến nay, khối lượng nghiệm thu, thanh toán lũy kế đạt khoảng 57,1%, tương đương hơn 407,2 tỷ đồng.

Dự án đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra do giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa hoàn thành, bất cập giữa thiết kế và thực tế hiện trường cần điều chỉnh, các đơn vị thi công chưa quyết tâm triển khai dự án đúng tiến độ, vướng mắc trong thủ tục hành chính và diễn biến thời tiết thất thường…

Đặc biệt, về kế hoạch giải ngân vốn năm 2026, trong tháng 9/2026 thực hiện giải ngân được gần 44 tỷ đồng, lũy kế được hơn 76,7 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch vốn năm 2026.

Đến nay, khối lượng nghiệm thu, thanh toán lũy kế đạt khoảng 57,1%. Ảnh: Ngọc Hưng.

Sau khi kiểm tra thực địa dự án, nghe các bên báo cáo tình hình thực hiện, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, phối hợp triển khai thực hiện dự án.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế dẫn đến việc để dự án bị chậm tiến độ so với yêu cầu của kế hoạch. Đồng thời yêu cầu các địa phương nằm trong vùng dự án, cụ thể là UBND xã Ngọc Lặc và xã Ngọc Liên khẩn trương hoàn thành công tác GPMB đối với tất cả các hạng mục công trình còn vướng mắc.

Đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá, phải tăng cường công tác quản lý dự án, có biện pháp cứng rắn trong thúc đẩy các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ để đuổi kịp kế hoạch của dự án, đồng thời biểu dương những nhà thầu tích cực hoàn thành các hạng mục vượt tiến độ.

Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện một số điểm thi công tại dự án. Ảnh: Xuân Nghĩa.

Đối với các nhà thầu thi công, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị các đơn vị thi công phải tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để thi công ngay khi có mặt bằng sạch. Nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ do yếu tố chủ quan, các đơn vị thầu này vào "danh sách đen" để hạn chế việc trúng thầu cho những dự án tiếp theo của tỉnh.

"Việc chậm tiến độ các dự án đầu tư công sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Vì vậy, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần chung tay tháo gỡ khó khăn, cùng đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng thời mong muốn nhân dân trong vùng dự án hiểu và đồng thuận, chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác GPMB cho dự án", ông Cường nhấn mạnh.