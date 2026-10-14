Dự án hơn 57 tỷ đồng chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp điện đôn đốc nhà thầu từ hiện trường

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra hiện trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 7B - Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành qua Quốc lộ 48E đến tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành” tại xã Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Sáng 14/10, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, kiểm tra một số dự án giao thông, công trình trường học và thăm các mô hình sản xuất tại các xã: Yên Thành, Hợp Minh, Quan Thành.

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Tại xã Yên Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trực tiếp kiểm tra tiến độ Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 7B - Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành qua Quốc lộ 48E đến tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành”.

Hiện trạng trên công trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 7B - Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành qua Quốc lộ 48E đến tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành” gần như không có máy móc, nhân công thi công. Ảnh: Thành Duy

Dự án có quy mô gồm tuyến chính có chiều dài 2,95 km; 3 tuyến nhánh với tổng chiều dài 0,87 km với tổng mức đầu tư hơn 57,7 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 15/1/2025, do UBND huyện Yên Thành (cũ) làm chủ đầu tư; qua đó hoàn thành được hơn 1 km.

Sau ngày 1/7/2025, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Yên Thành được giao tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư dự án. Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã đã tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công từ đầu tháng 10/2025.

Mặc dù đến nay, dự án đã được bố trí hơn 52,5 tỷ đồng và chủ đầu tư cũng nhiều lần làm việc, đôn đốc, tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có nhiều thời điểm nhà thầu dừng thi công. Do đó, hiện nay, khối lượng thực hiện công trình mới chỉ đạt hơn 20% giá trị hợp đồng xây lắp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trực tiếp trao đổi qua điện thoại yêu cầu nhà thầu Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 7B - Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành qua Quốc lộ 48E đến tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành” khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Thành Duy

Kiểm tra hiện trường cho thấy nhà thầu gần như không tập trung máy móc, nhân lực thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu lãnh đạo xã Yên Thành kết nối điện thoại với nhà thầu để trực tiếp trao đổi; qua đó yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

Đồng chí nhấn mạnh, nếu nhà thầu không nghiêm túc triển khai, tỉnh sẽ có biện pháp xử lý, trong đó có việc cấm nhà thầu này tham gia các dự án trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra Dự án đường giao thông tránh lũ cho các xã Hợp Thành, Văn Thành, Phúc Thành và Hậu Thành (cũ), tại xã Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại xã Yên Thành, đoàn kiểm tra Dự án đường giao thông tránh lũ cho các xã Hợp Thành, Văn Thành, Phúc Thành và Hậu Thành (cũ). Tuyến dài khoảng 14,6 km, được UBND tỉnh phê duyệt năm 2009, chia 2 giai đoạn; hiện mới triển khai giai đoạn 1 dài 5,6 km. Giá trị thực hiện hơn 10,5 tỷ đồng, đạt 43% khối lượng.

Dự án còn vướng mặt bằng do ban đầu không bố trí kinh phí giải phóng, chủ yếu dựa vào vận động người dân. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An được giao làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung vốn để hoàn thiện dứt điểm dự án.

Đoàn đến kiểm tra Dự án Trường Tiểu học xã Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại xã Yên Thành, đoàn kiểm tra Dự án xây dựng Trường Tiểu học xã có tổng mức đầu tư 76 tỷ đồng, gồm 25 phòng học và các phòng chức năng. Công trình sẽ giải quyết tình trạng thiếu phòng học, khi 4 lớp đang phải học nhờ tại trụ sở thị trấn Hoa Thành (cũ).

Đồng chí Võ Trọng Hải đánh giá cao tiến độ; nhà thầu bố trí 3 kíp thợ, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng dịp 20/11 năm nay. Đoàn cũng kiểm tra một điểm trường lẻ mầm non, nơi địa phương đang có kế hoạch sáp nhập về điểm trường chính.

Đồng chí Võ Trọng Hải thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Thành, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết gần 20.000 hồ sơ trong 9 tháng năm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn lắng nghe chia sẻ của người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Sau khi trao đổi với người dân và cán bộ, đồng chí ghi nhận hoạt động của trung tâm, yêu cầu giải quyết thủ tục kịp thời, thuận lợi, nhất là lĩnh vực đất đai. Lãnh đạo xã cần tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Tại xã Hợp Minh, Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực địa, xem xét đề xuất xây dựng tuyến đường N2 kéo dài từ Khu kinh tế Đông Nam qua địa bàn xã đến Quốc lộ 7, phù hợp quy hoạch chung tỉnh Nghệ An đến năm 2050. Tuyến dự kiến dài 11 km, vốn khoảng 760 tỷ đồng. Đồng chí Võ Trọng Hải đề nghị các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu đề xuất của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khảo sát thực địa, xem xét đề xuất xây dựng tuyến đường N2 kéo dài từ Khu kinh tế Đông Nam qua địa bàn xã đến Quốc lộ 7. Ảnh: Thành Duy

Đoàn cũng thăm Làng nghề nuôi, chế biến lươn Phan Thanh ở xã Hợp Minh và mô hình nhà màng của hộ gia đình anh Lê Xuân Hải tại xã Quan Thành.

Được UBND tỉnh công nhận làng nghề năm 2021, Làng nghề Phan Thanh hiện có 51 hộ tham gia sản xuất, kinh doanh, trong đó, 50 hộ chế biến lươn và 1 hộ nuôi lươn.

Đoàn công tác đến thăm Làng nghề nuôi, chế biến lươn Phan Thanh ở xã Hợp Minh. Ảnh: Thành Duy

Hoạt động của làng nghề tạo việc làm thường xuyên cho hơn 200 lao động, với thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng.

Sản phẩm chủ lực là lươn róc thịt; phần còn lại gồm lươn ướp sẵn, lươn cuộn thịt và các sản phẩm chế biến khác. Sản lượng tiêu thụ bình quân đạt 150-200 tấn mỗi tháng, tương đương khoảng 1.890-2.500 tấn mỗi năm. Doanh thu của làng nghề ước đạt 350-400 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh nghe giới thiệu các sản phẩm lươn qua chế biến tại Làng nghề nuôi, chế biến lươn Phan Thanh ở xã Hợp Minh. Ảnh: Thành Duy

Sản phẩm lươn tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố; một phần được ký gửi ra nước ngoài, phục vụ người Việt ở một số nước châu Âu. Hoạt động nuôi lươn tại làng nghề cũng mang lại doanh thu từ lươn giống và lươn thương phẩm hơn 1,1 tỷ đồng mỗi năm.

Tại xã Quan Thành, mô hình nhà màng của hộ gia đình anh Lê Xuân Hải tổ chức sản xuất theo phương thức luân canh, gối vụ quanh năm trên tổng diện tích 5.500 m².

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm mô hình nhà màng của hộ gia đình anh Lê Xuân Hải tại xã Quan Thành. Ảnh: Thành Duy

Mô hình đạt doanh thu khoảng 1,9 tỷ đồng mỗi năm, trong đó, nho đóng góp khoảng 600 triệu đồng, dưa lưới 900 triệu đồng, hoa cúc và hoa ly khoảng 400 triệu đồng.

Nho tại mô hình nhà màng của hộ gia đình anh Lê Xuân Hải ở xã Quan Thành đang vào vụ thu hoạch. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận hiệu quả sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; đề nghị các địa phương tiếp tục xây dựng thêm các mô hình phát triển phù hợp, khuyến khích ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm.