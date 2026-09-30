Dự án hơn 213 tỷ đồng nâng cấp đường huyết mạch ở Huế hiện ra sao?

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều (TP Huế) có tổng mức đầu tư 213,07 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 73,5 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư hơn 129,2 tỷ đồng.

Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt năm 2023 và điều chỉnh ngày 30/6/2026, với chiều dài khoảng 1.166m, điểm đầu tiếp giáp cầu Chợ Dinh, điểm cuối tiếp giáp cầu Bãi Dâu, mặt cắt ngang được mở rộng lên 36m.

Đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Bãi Dâu cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính. Ảnh: PV.

Việc nâng cấp tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực phường Phú Xuân, đồng thời tăng khả năng kết nối, tạo thêm không gian phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực cửa ngõ phía đông thành phố.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế cho biết, đến nay, đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Bãi Dâu đã được thảm lớp nhựa đầu tiên trên toàn đoạn, cơ bản hoàn thành vỉa hè, cây xanh và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

Tuy nhiên, khu vực ngã tư Ngô Kha vẫn còn vướng mặt bằng nên chưa thể hoàn thiện thi công. Trong khi đó, tại đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh, sau khi dự án được điều chỉnh, chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục liên quan để phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

Do phần lòng đường không thay đổi so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt trước đó, đơn vị thi công đang triển khai tại những vị trí đã có mặt bằng sạch.

Đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu chợ Dinh đang vướng mặt bằng khiến dự án dự kiến hoàn thành vào 30/4/2027. Ảnh: PV.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, việc điều chỉnh mặt cắt đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh từ 27,5m lên 36m khiến diện tích thu hồi đất tăng từ khoảng 4,2ha lên 4,85ha. Có 100 hộ bị ảnh hưởng theo lộ giới mới.

Báo cáo cập nhật trong tháng 9/2026 cho thấy, phương án bồi thường đã được phê duyệt đối với 73 hộ. Các trường hợp còn lại đang được xử lý theo từng nhóm, gồm xác minh nguồn gốc đất, xác nhận điều kiện bồi thường, kiểm kê bổ sung tài sản và hoàn thiện hồ sơ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt, chi trả bồi thường, hỗ trợ trước ngày 30/11. Dự kiến có 92 hộ được bố trí tái định cư. Hiện quỹ đất tái định cư đã có 82 lô tại khu Cao Bá Quát và Hương Sơ 10, còn thiếu 10 lô để bố trí cho các hộ phụ.

Các cơ quan chức năng đang nỗ lực đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. Ảnh: PV.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những khó khăn lớn do phát sinh nhiều trường hợp thực tế cần xử lý. Bên cạnh đó, tuyến đường vừa khai thác vừa thi công, nằm tại khu vực hai chợ lớn nên lưu lượng phương tiện cao.

Tình trạng một bộ phận tiểu thương kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường cũng gây khó khăn cho quá trình thi công. Việc di dời hệ thống cấp nước và các hạ tầng kỹ thuật gặp khó khăn do mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ trên toàn tuyến, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.