Dự án hơn 10.600 tỷ tại Tây Ninh được phép bán hàng trăm căn nhà ở liền kề

Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), do Liên danh BEHS – Covestcons làm chủ đầu tư, BIM Land là đơn vị phát triển đủ điều kiến bán 185 căn nhà. (Ảnh vẽ mô phỏng dựa trên ĐTM)

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, dự án có quy mô khoảng 85,2 ha, gồm 1.091 căn nhà, trong đó có 607 nhà ở liền kề, 313 nhà ở biệt thự và 171 nhà ở tái định cư. Dự án còn có khoảng 248.612 m² đất công trình thương mại dịch vụ.

Trong đợt này, 185 căn nhà liền kề tại các lô đất từ LK20 đến LK42 được xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Sở Xây dựng cũng cho biết, hồ sơ thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán của chủ đầu tư cơ bản đầy đủ theo quy định và đáp ứng các điều kiện để bán theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Đối với 185 căn được phép bán, chủ đầu tư phải giải chấp toàn bộ quyền sử dụng đất của các căn này trước khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng nếu có thế chấp.

Theo quy định, khách hàng mua nhà hình thành trong tương lai sẽ thanh toán lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm cả tiền đặt cọc. Các lần thanh toán tiếp theo phải phù hợp tiến độ xây dựng; tổng số tiền thu trước khi bàn giao nhà không quá 70% giá trị hợp đồng và không quá 95% trước khi bên mua được cấp giấy chứng nhận.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư công khai đầy đủ thông tin về 185 căn nhà đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, đồng thời triển khai dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt và các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Được biết, dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 9/2023 và chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 11/2024. Về đất đai, tỉnh Tây Ninh đã có các quyết định thu hồi đất do Nhà nước quản lý, giao đất và cho CTCP BEHS thuê đất theo các đợt trong năm 2025 và 2026.

Theo tìm hiểu, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 10.662 tỷ đồng, gồm: Chi phí đầu tư thực hiện dự án hơn 8.662 tỷ đồng; Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 1.599 tỷ đồng; Vốn huy động hơn 9.063 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự án được phê duyệt gồm: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đến bù, tái định cư trong năm 2024 – 2025; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình trong trong năm 2026-2029; Hoàn thiện đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh vào quý III/2029 – quý IV/2029. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm.

Dự án này được khởi công vào tháng 3/2026, nằm sát cao tốc và liền kề dự án Eco Retreat của Tập đoàn Ecopark.

Theo tìm hiểu, Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú có tên thương mại là Thanh Phú Centre Point có tên pháp lý là (tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; nay là xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), do Liên danh BEHS – Covestcons làm chủ đầu tư, BIM Land là đơn vị phát triển. Thanh Phú Centre Point cũng là dự án đầu tay của BIM Land tại Tây Ninh.

Về vốn góp của nhà đầu tư, BEHS góp 1.359.458.550.000 đồng (tương đương 85%); Covestcons góp 239.904.450.000 đồng (tương đương 15%).

CTCP BEHS (địa chỉ tại TP Phú Quốc, Kiên Giang cũ nay là Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), thành lập vào ngày 4/5/2020, người đại diện theo pháp luật ban đầu là Khổng Châu Anh. Doanh nghiệp có số vốn ban đầu chỉ 1 tỷ đồng, do 3 cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Văn Tịnh (25%), Đoàn Minh Châu (0,5%) và Khổng Châu Anh (79,5%).

Trong khoảng thời gian từ đầu năm đến cuối năm 2021, BEHS 2 lần tăng vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên gần 343 tỷ đồng rồi tiếp tục tăng lên gần 499 tỷ đồng. Tới tháng 3/2024, người đại diện theo pháp luật của công ty là Đoàn Quốc Huy, sinh năm 1984, chức vụ Tổng giám đốc. Đến cuối năm 2024, công ty lại nâng vốn điều lệ lên gần 1.936,2 tỷ đồng. Cập nhật thay đổi gần nhất ngày 14/1/2025, vốn điều lệ của công ty là gần 3.196,2 tỷ đồng. Được biết, ông Đoàn Quốc Huy hiện đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn BIM Group.

Còn Công ty TNHH Covestcons được thành lập năm 2017, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại quận Bình Thạnh cũ, TP HCM. Tính đến tháng 10/2020, vốn điều lệ của Covestcons là 1.872 tỷ đồng thuộc sở hữu của CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD).