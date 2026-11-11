Dự án hóa dầu Long Sơn sẽ tái khởi động vào quý 2-2027

Trước đó, LSP đã chủ động tạm dừng vận hành từ cuối tháng 5-2026 do nguồn cung nguyên liệu từ khu vực Trung Đông bị gián đoạn vì biến động địa chính trị.

Dự án LSPE trị giá 500 triệu USD. Ảnh: THÀNH HUY

Theo kế hoạch, sau khi tái khởi động an toàn trong quý 2-2027, LSP sẽ đưa khí Ethane nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào dây chuyền sản xuất, từng bước nâng công suất và hoàn tất chạy thử vào cuối quý 3-2027, rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng so với dự kiến ban đầu. LSP là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên có công suất thiết kế 1,4 triệu tấn hạt nhựa polyolefin/năm.