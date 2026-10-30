Dự án Hồ Ka Pét và Kè sông Cà Ty - vì cuộc sống người dân Lâm Đồng

Hiện trạng vị trí đang triển khai thi công hồ chứa nước Ka Pét

Hồ Ka Pét - kỳ vọng từ nguồn nước

Dự án Hồ chứa nước Ka Pét được triển khai tại xã Hàm Thạnh trên diện tích 697 ha, với tổng mức đầu tư hơn 874 tỷ đồng. Theo thiết kế, hồ có dung tích chứa khoảng 51 triệu m³, góp phần điều tiết nước, hỗ trợ phòng, chống lũ cho vùng hạ du, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ sinh hoạt của người dân thông qua hệ thống kênh dẫn cùng các hạng mục phụ trợ.

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thông tin với đoàn công tác của tỉnh về tiến độ dự án Hồ chứa nước Ka Pét

Vì thế, với những địa bàn còn phụ thuộc nguồn nước vào điều kiện thời tiết để sản xuất, công trình được kỳ vọng sẽ giúp việc điều tiết, phân phối nguồn nước chủ động hơn. Khi nhu cầu tưới tiêu và sinh hoạt được đáp ứng tốt hơn, người dân có thêm điều kiện duy trì sản xuất, tổ chức mùa vụ, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng đất và ổn định đời sống.

Gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp phục vụ dự án hiện nay đã thi công hoàn thành

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết, dự án có thời gian thực hiện đến hết năm 2028. Trong tổng số 48 gói thầu đã được phê duyệt, 42 gói đã thực hiện xong.

Một số gói thầu liên quan đến tư vấn thiết kế, khai hoang và giám sát vệ sinh lòng hồ, cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình, lập phương án ứng phó thiên tai và tình huống khẩn cấp chưa được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo kế hoạch, việc lựa chọn nhà thầu các gói này sẽ hoàn thành trong quý II/2027.

Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung thi công gói thầu xây lắp công trình

Trong 2 gói thầu xây lắp chính, gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp phục vụ dự án hiện nay đã thi công xong. Riêng gói thầu xây lắp toàn bộ công trình (thời gian thực hiện từ ngày 26/6/2026 - 18/12/2027), hiện nay khối lượng thi công ước đạt khoảng 10% giá trị hợp đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đang được xã Hàm Thạnh phối hợp với đơn vị liên quan tập trung triển khai

Ở địa phương, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm để giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Ông Trần Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Hàm Thạnh cho biết, xã đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Đến nay, phương án bồi thường đã được phê duyệt đối với 102/102 trường hợp, tổng kinh phí hơn 51 tỷ đồng, các hồ sơ còn lại tiếp tục được rà soát, hoàn thiện theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND xã Hàm Thạnh Trần Đình Quang, khi hoàn thành, hồ chứa nước Ka Pét sẽ phát huy vai trò trong điều tiết nguồn nước, phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Giá trị của công trình vì thế không chỉ thể hiện ở năng lực tích trữ nước mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu dân sinh, hỗ trợ phát triển kinh tế tại nhiều địa phương.

Xã Hàm Thạnh cam kết cung cấp thông tin đầy đủ, giải thích rõ chính sách và kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình. Ông Trần Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Hàm Thạnh

Kè sông Cà Ty - hướng đến nơi ở ổn định

Nếu hồ Ka Pét hướng đến giải quyết nhu cầu về nguồn nước thì dự án Kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm (phường Phan Thiết) tập trung vào chỉnh trang khu vực ven sông và cải thiện điều kiện sống của người dân. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 486 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2025 - 2028.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành kiểm tra hiện trạng dọc hai bên sông Cà Ty

Theo ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, dự án dự kiến thu hồi hơn 37.500 m² đất, liên quan đến các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Phương án tái định cư dự kiến bố trí 137 lô đất tại khu dân cư Văn Thánh và 430 căn hộ tại dự án Chung cư sông Cà Ty để phục vụ nhu cầu di dời của các hộ bị ảnh hưởng.

Đối với những gia đình thuộc diện thu hồi đất, việc di dời không chỉ liên quan đến tài sản mà còn tác động trực tiếp đến sinh hoạt, công việc và các mối quan hệ gắn bó với nơi ở lâu năm. Vì vậy, công tác bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư được thực hiện chặt chẽ, minh bạch, phù hợp với quy định và tình hình thực tế, giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Hiện trạng điều kiện sống của người dân dọc sông Cà Ty đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm

Theo kế hoạch, dự án Chung cư Cà Ty dự kiến hoàn thành cuối năm nay - đây là hạng mục có ý nghĩa đối với việc bố trí chỗ ở cho các hộ dân thuộc diện di dời. Công tác thu hồi đất, kiểm kê và xác minh nguồn gốc đất đang được các đơn vị liên quan thực hiện.

UBND phường Phan Thiết đã gửi thông báo thu hồi đất đến 324 trong tổng số 344 hộ thuộc diện liên quan; các trường hợp còn lại tiếp tục được rà soát, hoàn thiện hồ sơ.

Hiện trạng điều kiện sống của người dân dọc sông Cà Ty đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm

Có thể thấy, từ hồ Ka Pét đến kè sông Cà Ty, mỗi công trình giải quyết một mục tiêu khác nhau nhưng đều hướng đến lợi ích lâu dài của người dân. Hiệu quả đầu tư không chỉ được đánh giá bằng quy mô vốn hay khối lượng xây dựng mà còn thể hiện qua những thay đổi cụ thể trong đời sống. Nguồn nước chỉ phát huy giá trị khi đến được với đồng ruộng và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt; việc chỉnh trang đô thị cũng chỉ đạt mục tiêu trọn vẹn khi người dân có điều kiện ổn định cuộc sống.

Hiện trạng điều kiện sống của người dân dọc sông Cà Ty đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm

Bởi vậy, đẩy nhanh tiến độ đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân là nhiệm vụ đang được các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện. Khi yêu cầu phát triển hạ tầng được thực hiện song hành với mục tiêu an sinh, hồ Ka Pét và kè sông Cà Ty sẽ có thêm điều kiện phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của Lâm Đồng.