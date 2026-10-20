Dự án hạ tầng nghĩa trang trên đèo Phú Gia sắp hoàn thành

Dự án hạ tầng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng trên đèo Phú Gia đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, hiện đang thi công giai đoạn 2. Ảnh: T.An

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam sông Hương cho biết, các hạng mục của dự án “Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng” trên đèo Phú Gia (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1. Chủ đầu tư chuẩn bị bàn giao cho địa phương quản lý và sử dụng.

Hiện nay, Ban đang đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục của tuyến đường dẫn dài hơn 200m, nối từ Quốc lộ 1 trên đèo Phú Gia vào khu vực nghĩa trang.

Chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2 và tập trung vào các hạng mục hệ thống thoát nước, gia cố mái ta-luy, trồng cây xanh bảo vệ khu vực nghĩa trang…

Dự án “Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng” được phê duyệt từ năm 2019, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư – nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam sông Hương.

Giai đoạn 1 của dự án được triển khai trên diện tích hơn 7,8ha, có tổng mức đầu gần 40 tỉ đồng với quy mô gần 4.500 phần lô mộ, xây dựng các tuyến đường giao thông trục chính và nội bộ, cổng nghĩa trang, nhà quản trang, chòi nghỉ, bãi đỗ xe… Đến năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế điều chỉnh diện tích dự án lên hơn 17ha.

Điều đáng nói, việc thi công xây dựng đã tiến hành từ năm 2020, khi các cơ quan liên quan chưa hoàn thành thủ tục, hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Tháng 6.2024, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế mới có Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án. Chủ đầu tư dự án đã nộp tiền trồng rừng thay với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.