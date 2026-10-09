Dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt đang triển khai thế nào?

Ngày 8/10, Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã yêu cầu nhà thầu huy động máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết đẩy nhanh thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) để mở rộng cảng Cửa Việt trong năm 2026 theo tiến độ được gia hạn.

Video: Dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt cơ bản hoàn thành "hợp phần" xây dựng khu tái định cư, "hợp phần" GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt vẫn đang thực hiện

Ông Trần Đức Huynh, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Gio Linh (chủ đầu tư) cho biết, sau khi được UBND tỉnh cho gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành dự án đến hết năm 2026, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu huy động máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết đẩy nhanh thi công, hoàn thiện một số hạng mục còn lại của công trình khu tái định cư.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Gio Linh cũng đang phối hợp với UBND xã Cửa Việt và các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân, khẩn trương rà soát để triển khai thực hiện công tác GPMB khu vực GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đây cũng là một trong những dự án trong danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết tháng 12/2026 theo Quyết định số 867 ngày 13/3/2026 của UBND tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (nay là xã Cửa Việt) được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt vào tháng 9/2021, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Gio Linh) làm chủ đầu tư.

Dự án với mục tiêu GPMB tạo mặt bằng sạch để mở rộng cảng Cửa Việt; xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân ra khỏi khu vực diện tích mở rộng cảng Cửa Việt.

Quy mô đầu tư gồm GPMB khu vực mở rộng cảng Cửa Việt và xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ GPMB. Trong đó, khu vực GPMB mở rộng cảng Cửa Việt diện tích 11,10ha.

Khu vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật (khu vực xây dựng khu tái định cư) để phục vụ GPMB diện tích 5,2ha, gồm các hạng mục: Đầu tư xây dựng 6 tuyến đường giao thông tổng chiều dài hơn 1,2km; san lấp mặt bằng diện tích 2,52ha và dự kiến khu vực xây dựng 79 lô đất, cùng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện sinh hoạt, cấp nước, điện chiếu sáng.

Theo quyết định đã được phê duyệt, dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt tổng mức đầu tư hơn 80,1 tỷ đồng (trong đó chi phí đền bù, GPMB khoảng hơn 51,8 tỷ đồng), tiến độ thực hiện dự án năm 2021 - 2024.

Tuy nhiên, do một số vướng mắc khó khăn, dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt đã được UBND tỉnh quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành dự án năm 2024 sang hoàn thành năm 2025 và hiện nay (ngày 6/10) dự án được UBND tỉnh quyết định điều chỉnh thời gian hoàn thành đến hết năm 2026.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Gio Linh (chủ đầu tư) phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động, hoàn thành công tác GPMB; xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết đối với các hạng mục còn lại theo nguồn vốn được bố trí.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành công trình theo tiến độ được điều chỉnh; thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được giao; quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm hiệu quả đầu tư và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn của dự án; hướng dẫn, kiểm tra công tác thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý chất lượng công trình, chi phí đầu tư xây dựng và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

UBND xã Cửa Việt chủ trì thực hiện công tác GPMB, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt.