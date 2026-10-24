Dự án giáo dục công nghệ cho trẻ em giành giải Nhất khởi nghiệp Thanh Hóa

Sáng 24/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa” năm 2026, với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên.

10 thí sinh tham gia chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Ảnh: TTTH

Trải qua các vòng sơ khảo và bán kết, Ban tổ chức đã lựa chọn 10 dự án tiêu biểu vào vòng chung kết. Tại đây, các tác giả, nhóm tác giả trực tiếp thuyết trình, giới thiệu ý tưởng, làm rõ tính sáng tạo, khả năng triển khai, hiệu quả kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của từng dự án.

Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa” năm 2026, với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên. Ảnh: TTTH

Các thí sinh đồng thời phải trả lời các câu hỏi của BGK liên quan đến ý nghĩa, tính thực tiễn của dự án khi ứng dụng vào thực tế…10 dự án lọt vào vòng chung kết thuộc nhiều lĩnh vực như: xây dựng, bảo vệ môi trường, y tế, công nghệ, giáo dục, nông nghiệp…

Trà lá nam Sen- Vối mộc sa - một trong 10 dự án tham dự chung kết. Ảnh: TTTH

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Trong đó, dự án 8-bit Education – Hệ sinh thái giáo dục công nghệ cho trẻ em của tác giả Lê Minh Đức, đến từ phường Hạc Thành, giành giải Nhất cuộc thi.

8-bit Education hướng đến xây dựng hệ sinh thái giáo dục công nghệ và STEM dành cho trẻ em từ 5 đến 18 tuổi. Dự án tập trung vào các lĩnh vực như lắp ráp và lập trình robot với Lego Robotics, lập trình công nghệ thông tin, lập trình 3D, phát triển ứng dụng, trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế đồ họa và kỹ năng làm chủ máy tính.

Dự án 8-bit Education – Hệ sinh thái giáo dục công nghệ cho trẻ em của tác giả Lê Minh Đức, đến từ phường Hạc Thành, giành giải Nhất cuộc thi.

Điểm đáng chú ý của mô hình là phương pháp học thông qua trải nghiệm thực tế, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Thay vì chỉ sử dụng các thiết bị điện tử để giải trí, trẻ được hướng dẫn tìm hiểu nguyên lý hoạt động, phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo và từng bước làm chủ công nghệ.

Thí sinh đoạt giải Nhất huy động 1 tỷ đồng để phát triển dự án. Ảnh: TTV

Dự án cũng chú trọng cá nhân hóa quá trình học tập, với lộ trình phù hợp khả năng tiếp thu của từng trẻ, hướng dẫn và sửa lỗi trực tiếp theo hình thức 1-1. Lịch học linh hoạt cùng cơ chế theo dõi tiến độ giúp phụ huynh thuận tiện đồng hành với con trong quá trình học tập.

Tại vòng chung kết, anh Đức kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hợp tác với 8-bit Education bằng cách góp vốn để dự án tiếp tục hoàn thiện mô hình, mở rộng khả năng tiếp cận người học và phát triển trong thời gian tới.